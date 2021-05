MP-RS elege novo procurador-geral de Justiça neste mês

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) terá um novo procurador-geral de Justiça nos próximos dias. Entre 10 e 15 de maio ocorre a eleição oficial entre membros da instituição para a formação da lista tríplice que será entregue ao governador do Estado, Eduardo Leite.

Ao todo, 679 membros, entre procuradores e promotores, estão aptos a votar no processo eleitoral que acontece de forma eletrônica. Cada um pode votar em até três candidatos.

A lista com os três mais votados será entregue ao governador no primeiro dia útil pós-eleição e o anúncio do escolhido deve ocorrer em até 15 dias. Os candidatos para o biênio 2021/2023 são Alexandre Saltz, Marcelo Dornelles, Márcio Schlee Gomes e Sérgio Harris.

Em comum, os quatro têm entre as propostas a valorização da instituição e o incremento do uso da tecnologia.

Sérgio Harris

Promotor de Justiça desde 2000. Especialista em Processo Civil e mestre em Direito Público. Antes de se afastar para concorrer ao cargo, exercia a função de sub-procurador-geral de Justiça de Gestão Estratégica na atual gestão. Propostas Carreira: Valorização da carreira focada na eficiência do serviço público, incluindo um novo plano de movimentação e ascensão vertical. Investir em um ambiente preventivo saudável incluindo procuradores, promotores e servidores. Inovação: promover transformação digital com suporte aos membros buscando eficiência, controle e simplificação de processos e tomadas de decisão com base em análise de dados. Gestão: Criação das Promotorias Regionais da Improbidade Administrativa. Buscar uma gestão moderna baseada na ciência de dados a fim de racionalizar recursos e energia.



Márcio Schlee Gomes

Entrou no MP-RS em 1998. É especialista em Direito Constitucional pela FMP/RS e mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa. Foi coordenador do Núcleo da AMP-RS e integrante do Conselho de Gestão Compartilhada do MP-RS. Propostas Carreira: Realizar debate interno a respeito do modelo e movimentação da carreira. Buscar trazer e avançar, a partir de propostas construídas no âmbito da classe, pautas institucionais e remuneratórias. Gestão: Definir prioridades institucionais e focos de atuação com a participação da classe. Buscar racionalizar a atuação em atividades secundárias, eliminar e simplificar processos administrativos e burocráticos que retiram tempo de atuação. Inovação: Aumentar a segurança de dados e disponibilizar ferramentas tecnológicas amigáveis. Tornar o MP mais profissional e planejado buscando resultados mais eficazes.

Marcelo Dornelles

É membro do MP-RS desde 1996. Graduado em Direito pela Pucrs e especialista em Direto pela Universidade de Cruz Alta. Já foi procurador-geral de Justiça entre 2015 e 2017 e exercia o cargo de sub-procurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais na atual gestão. Propostas Carreira: Repensar e rediscutir com o intuito de diminuir as dificuldades na movimentação da carreira, favorecendo mudanças e promoções. Buscar soluções administrativas conjugadas com a melhor repartição do excesso de trabalho, como a substituição/acumulação compartilhada, o regime de exceção e o acervo processual excedente. Inovação: Incrementar cada vez mais inovações nos métodos de trabalho e investir em sistemas. Gestão: Tornar mais democrática a participação na administração, com grupos de trabalho e núcleos específicos, buscando desburocratizar o trabalho.



Alexandre Saltz