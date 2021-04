TJRS sofre ataque de hackers e suspende expediente externo e prazos processuais

retorno do expediente externo O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) foi alvo, nesta quarta-feira (28), de um ataque de hackers que afetou seus sistemas de informática estão indisponíveis. Devido ao incidente, foi adiado o

De acordo com resolução assinada pelo desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do TJRS, está suspenso, até nova determinação, o retorno às atividades presenciais e a fluência de prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos da Justiça gaúcha, tanto na área judicial como administrativa. O trabalho em expediente interno segue mantido, inclusive presencial, nas atividades que não dependam de acesso aos sistemas eletrônicos.

As sessões de julgamento telepresenciais ficam canceladas até solução dos problemas técnicos. Segundo o TJRS, estão sendo adotadas todas as medidas possíveis para o breve restabelecimento da normalidade, bem como para a identificação das causas e dos autores do ato criminoso. Para isso, equipes técnicas e o Núcleo de Inteligência do TJRS estão trabalhando, bem como está sendo solicitado apoio especializado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na área.

Antes do ataque, o Foro da Comarca de Porto Alegre previa o retorno de seu expediente externo, em horário reduzido, entre 14h e 18h, em portaria emitida na noite de terça-feira (27) Os prazos dos processos físicos seriam retomados a partir da próxima quarta-feira (5).