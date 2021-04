Agenda Jurídica

O Instituto de advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) promove duas lives sobre o tema "Improbidade Administrativa" em seu perfil no Instagram (@iargs.oficial). Nesta terça-feira, às 20h, participa o Desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, e na quinta-feira (29), também às 20h, é a vez do Professor de Direito Constitucional, Paulo Torelly.