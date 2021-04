TRF-4 abre inscrições para estágio em Direito

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) abriu nesta segunda-feira (5) as inscrições para estágio em Direito em análise processual. Os estudantes interessados deverão se inscrever até as 18h do dia 12 de abril.

Entre 5 e 14 de abril, depois de fazer a inscrição, o candidato deve enviar a documentação comprobatória para o e-mail [email protected] As inscrições homologadas serão divulgadas até 16 de abril.

O estágio tem carga horária de 4h, no turno da tarde, com remuneração de R$ 833,00, acrescidos de R$ 9,40 de auxílio-transporte por dia presencial trabalhado.

Prova será em 20 de abril

A prova será realizada no dia 20 de abril, às 14h30min, em plataforma on-line do TRF-4 com acompanhamento síncrono em vídeo. Todas as informações pertinentes à prova serão disponibilizadas aos inscritos dois dias antes através do e-mail cadastrado.

Para realizar a avaliação, que consistirá em uma redação, o estudante deverá ter um computador com câmera e microfone em funcionamento, além de acesso à internet. O resultado será divulgado a partir de 6 de maio e a data de ingresso prevista é 17 de maio.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter cursado, no mínimo, 35% do curso de Direito e, no máximo, 65%, em uma das instituições de ensino conveniadas ao Tribunal.