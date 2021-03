Mudança nas assinaturas eletrônicas na Jucis-RS

A partir do dia 05/03/2021 a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis-RS) passou a adotar o sistema de assinatura avançada para os processos de registro de todas as pessoas jurídicas sob sua jurisdição.

Com a adoção da assinatura avançada pela Jucis-RS, as assinaturas eletrônicas passaram a ser realizadas exclusivamente através da utilização do cadastro do assinante no portal "gov.br", deixando, portanto, de ser utilizada a assinatura através de certificado digital.

Assim, todo usuário deverá se cadastrar no portal "gov.br" e, dentro deste portal, buscar os seles de confiabilidade ouro (certificado digital ou biometria) ou prata (associação contas bancárias determinadas) para realizar a assinatura dos processos da Jucis-RS.

A assinatura avançada utiliza a autenticação de dois fatores, isto é, o usuário deverá acessar o site da Jucis-RS com seu cadastro do portal "gov.br" e, para realizar a assinatura, deverá escolher a forma de recebimento de um código de verificação (e-mail ou telefone celular).

Dentre as vantagens do novo sistema, está a sua gratuidade e a possibilidade de assinatura por qualquer meio, inclusive através de dispositivos móveis.

Sócio do escritório Zulmar Neves Advocacia (ZNA)