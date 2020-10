Inscrições abertas para VII Congresso CAM-CCBC de Arbitragem

Os constantes avanços e as transformações recentes do mercado de arbitragem ensejam novas discussões sobre o momento atual e o futuro do setor. É nesse contexto que o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) realiza o VII Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, nos dias 19 e 20 de outubro de 2020.

Por conta da pandemia, a edição desse ano será 100% digital e o formato está em sintonia com os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades, ao garantir a segurança de todos os envolvidos – palestrantes, inscritos e equipes do Centro.

Durante o congresso serão abordados, por diversos especialistas nacionais e internacionais, os temas mais palpitantes relacionados à arbitragem. O dia 19 de outubro será dedicado às discussões do hoje da arbitragem e o primeiro painel tratará de “Temas de arbitragem e Administração Pública em pauta no cenário pós-pandemia”, contando, inclusive, com a participação de membros da Administração Pública no painel. Ainda na segunda-feira haverá um debate contemporâneo sobre a importância da diversidade no mercado arbitral, conduzido por renomadas árbitras internacionais.

Já no dia 20, o evento cederá espaço à discussão sobre o amanhã da arbitragem, trazendo à tona as principais tendências do mercado. O primeiro painel será sobre “O futuro da Advocacy na arbitragem internacional”. O segundo e último painel abordará o novo patamar de eficiência nos procedimentos arbitrais e contará com a participação da Secretária-Geral do CAM-CCBC, Patrícia Kobayashi.

O VII Congresso CAM-CCBC de Arbitragem abrirá a 3ª Edição da SP Arbitration Week (SPAW), que vai de 19 a 25 de outubro, uma iniciativa anual organizada pelo CAM-CCBC que envolve uma agenda colaborativa de eventos relacionados a métodos adequados de resolução de disputas.

