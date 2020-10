Agenda jurídica

Nesta terça-feira (6), às 20h, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promoverá uma palestra ao vivo no Youtube sobre Direito de Família. A advogada familiar Melissa Telles Barufi falará sobre os aspectos polêmicos do regime de comunhão parcial de bens. Para assistir, acesse o canal do Youtube do Iargs www.tinyurl.com/youtubeiargs.