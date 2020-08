Força-tarefa da Defensoria Pública já realizou mais de 130 atendimentos remotos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em apenas 28 dias, uma força-tarefa da Defensoria Pública do Estado para dar andamento às demandas do Juizado Especial Cível (JEC) que estão paradas em Porto Alegre por causa da pandemia da Covid-19 já realizou 132 atendimentos por e-mail. Foram 20 encaminhamentos de ingressos de ação judicial, 12 para solução extrajudicial e alguns processos estão com audiências marcadas.

sessões online de mediação familiar . Dentre as principais demandas que surgiram estão questões relacionadas a impasses com empresas de telefonia e energia elétrica, locações e problemas com a vizinhança. A Defensoria Pública (DPE/RS) também está realizando

De acordo com a defensora pública coordenadora da força-tarefa, Christine Balbinot, a iniciativa, que conta com o esforço de mais três defensores(as) públicos(as) na equipe, está contribuindo para desafogar as ações junto aos juizados da Capital. Segundo Christine, havia centenas de ações represadas desde o dia 18 de março, quando o judiciário passou a atender somente casos de urgência em razão da pandemia.

Na avaliação da defensora pública, a força-tarefa está ajudando não só para acelerar os processos parados, mas está contribuindo para o exercício da cidadania nestes novos tempos. "Muitas pessoas que tinham dúvidas a respeito dos seus direitos, de como acessar o judiciário e a própria Defensoria, puderam esclarecer seus pontos, e aquelas demandas que eram imprescindíveis foram ajuizadas”, destacou Christine.

A defensora também falou sobre os benefícios trazidos pela tecnologia, destacando, ainda, a necessidade de adaptação e descoberta dos meios digitais para muitos assistidos. “Integrar as pessoas no mundo digital é de vital importância. Precisamos da colaboração das pessoas para responder com mais brevidade os e-mails. Dessa forma, as ações podem ser elaboradas mais rapidamente. Além disso, como uma forma de inclusão digital, também orientamos os(as) assistidos(as) a ingressarem nas audiência virtuais, pois é tudo novidade”, explicou Christine.

Saiba como ingressar com processo durante a pandemia

A força-tarefa da Defensoria Pública vai estender seu trabalho até o dia 16 de outubro, completando 90 dias de operação. Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar ações de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos.