A quinta edição da Conferência Estadual da Mulher Advogada começa nesta terça-feira (4) e segue até quinta-feira (6), trazendo palestras e debates sobre novas competências, políticas institucionais, enfrentamento da violência, e habilidades virtuais necessárias para os desafios da contemporaneidade. A conferência, que ocorrerá on-line, será gratuita e iniciará todos os dias às 14h. Para participar, basta se inscrever no link www.sympla.com.br/conferencia-estadual-da-mulher-advogada_911152

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) está com uma programação especial para o Mês do Advogado, com lives e palestras on-line gratuitas. Na quinta-feira (6), acontecerão duas transmissões ao vivo no canal do YouTube do Iargs. Uma delas será sobre fake news e o adiamento das eleições, com a advogada Carla Macedo. A outra será especificamente sobre o Dia do Advogado e contará com a presença da presidente do Iargs, Sulamita Santos Cabral, e do advogado Cláudio Lamachia.