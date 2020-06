Hoje à noite, o advogado criminalista Leandro Soares fará uma videopalestra ao vivo na sua conta no Instagram (@leandrosoaresadv) sobre o encarceramento em massa da população negra. A palestra começará às 21h e contará com a participação do advogado criminalista Jader Santos (@jadersantosadv).

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região realizará, nos dias 18 e 19 de junho, um evento no YouTube sobre os temas "Audiências telepresenciais" e "Procedimentos de mediação pré-processual". As palestras serão transmitidas ao vivo, das 10h às 12h30min, com mediação do juiz do Trabalho Marcelo Caon Pereira, no canal da Ejud4 no YouTube (Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EaD).