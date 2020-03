Para a mulher, o perigo (também) está em casa

Yasmim Girardi

No dia 8 de março do ano passado, dezenas de mulheres foram homenageadas e presenteadas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nos outros 364 dias do ano, porém, outras dezenas foram vítimas de feminicídio. Em 2019, o Rio Grande do Sul registrou 97 assassinatos motivados por discriminação de gênero. O número representa, aproximadamente, uma morte a cada três dias. O Observatório de Violência Contra a Mulher da Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou, na última quinta-feira, dia 5, o Mapa do Feminicídio no Rio Grande do Sul de 2019. O documento analisou as informações referentes aos assassinatos registrados e destrinchou o quadro da violência contra a mulher no Estado. Seis ocorrências não fizeram parte da análise porque referem-se a casos nos quais os cadáveres foram encontrados sem identificação, ou a crimes que ainda estão sendo investigados. Abaixo, os dados desse raio-x dos feminicídios no Rio Grande do Sul no ano passado.