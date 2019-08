Formalização de agroindústrias ainda é um desafio

No primeiro dia da Expointer, Pavilhão da Agricultura Familiar vendeu 51% a mais do que no mesmo período de 2018 /MARIANA CARLESSO/JC

Rafael Vigna

Sucesso de público e vendas, o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer supera os próprios desempenhos a cada nova edição. Acostumadas com volumes na casa de R$ 2 milhões, em 2018, com a ampliação da área do pavilhão e do número de expositores, as agroindústrias registraram vendas recordes de R$ 4 milhões.

Agora, a expectativa é bater a marca estipulada no ano passado. Somente no primeiro dia da feira, foram registradas, no Pavilhão da Agricultura Familiar, vendas de R$ 443 mil, valor 51,19% maior do que o registrado no primeiro dia da Expointer de 2018, segundo o governo do Estado.

No Parque de Exposições Assis Brasil, existe uma amostra da qualidade e dos sabores regionais, encontrados em pães, cucas, salames, queijos, compotas, doces e tantos outros itens característicos da cultura gaúcha. Este, entretanto, não é o panorama daqueles que ainda atuam na informalidade.

Atrás de cada um dos 316 espaços de comercialização, ocupados em 2019 por 327 estabelecimentos de 139 municípios do Rio Grande do Sul, existem histórias que refletem as dificuldades, os desafios e as políticas públicas necessárias para impulsionar a abrangência das formalizações no setor.

Em seis anos, o número de cadastros no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) avançou 135% - passando de 1,4 mil em 2013 para 3,3 mil atualmente. Do total, somente 1,3 mil estão devidamente habilitadas. Por isso, ainda há muito trabalho pela frente.

O diretor do Departamento de Agricultura Familiar da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), José Alexandre da Silva Rodrigues, revela que a legalização e a transformação são os principais entraves. "O programa busca formalizar agroindústrias que trabalham desta forma, muitas vezes, por desconhecimento. A produção está no nosso DNA e também buscamos incentivar o produtor que já tem uma criação de suínos, por exemplo, a produzir embutidos", resume o diretor.

O programa ainda atua nas prefeituras, auxiliando no ajuste normativo das legislações sanitárias. "Vamos ao município, identificamos a demanda e, junto com as administrações, criamos uma legislação específica para cada realidade. O nosso Estado patinou muitas vezes porque os médicos veterinários apenas aplicavam a legislação federal nos municípios e isso trancava o desenvolvimento das agroindústrias", explica, ao lembrar que este tipo de ação foi realizada em mais de 100 municípios gaúchos.

Por outro lado, há quem identifique o mapeamento das potencialidade como uma das 'pontas soltas' do processo. Segundo o assessor de políticas públicas e Agroindústria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Jocimar Rabaioli, em razão das dificuldades econômicas, o Estado não cumpre na íntegra o seu papel. "Falta comunicação e informação para incentivar a legalização. Nos últimos anos perdemos uma Secretaria Estadual e um Ministério Federal. Por isso, hoje eu diria que estamos estagnados", critica.

Para Rabaioli, também é função dos municípios buscar a implantação de políticas capazes de reverter o cenário. Ele cita o exemplo de Santo Antônio da Patrulha - cidade de 42 mil habitantes que possui 32 agroindústrias e selos de produção reconhecidos. "Isso é fruto de programas e políticas públicas desenvolvidos em esfera municipal. Eu diria que o principal é manter o que já tínhamos e ampliar as políticas públicas. Hoje, o programa está praticamente focado no apoio às feiras. É preciso ir além", comenta.