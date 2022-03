Turismo Rural divulga roteiros e oficinas para público visitante

Na Expodireto, o espaço do Turismo Rural oferece informações para quem quer conhecer alguns roteiros pelo Estado e também para quem pretende organizar melhor a propriedade e acolher bem os visitantes. A cada dia, alguns municípios e/ou empreendimentos divulgam seus roteiros no local, onde também acontecem oficinas.

Gastronomia típica, piqueniques, natureza, produtos coloniais e artesanais, ervateiras e vinícolas são alguns dos atrativos dos roteiros participantes da feira, que acontece até a próxima sexta-feira (11/03), no Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque.

A extensionista da Emater/RS-Ascar, Elaine Pereira, explica que no site da instituição existe um hotsite (https://www.emater.tche.br/site/turismo-rural/index.php), onde o visitante pode conferir os municípios cadastrados, com fotos e descrição dos roteiros, além de informações como localização, contato, funcionamento, produtos/serviços e outros. “É um espaço importante para quem pretende conhecer alguns roteiros, alguns destinos interessantes no Estado, então estamos divulgando este espaço na feira, orientando as pessoas na busca desses destinos, pois dá para descobrir vários potenciais turísticos que a gente não conhece”, ressalta.

Além disso, são promovidas cinco oficinas para as pessoas que trabalham com turismo rural, uma em cada dia da feira, na parte da manhã e tarde. “Neste ano, como pretendemos trabalhar mais a parte externa da casa, vamos trazer ideias de como organizar a propriedade para receber os visitantes, com sombreamento, piqueniques e pergolados. A oficina ‘O bem receber, sua casa, minha casa’, na sexta-feira (11/03), terá dicas da extensionista de como fazer essa organização, essa preparação, construir esses espaços, para que fiquem bonitos e agradáveis e chamem a atenção do público para visitas”, destaca Elaine.