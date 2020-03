Estiagem aquece demanda por irrigação e seguro

Uma das marcas da 21ª edição da Expodireto, encerrada na sexta-feira passada, certamente foi a procura intensa por sistemas de irrigação. Demanda que só não se converteu em mais negócios fechados, avaliam bancos e indústrias, pela falta de recursos disponíveis via Plano Safra. O Moderinfra, principal fonte de financiamento subsidiado para esses projetos, se esgotou muito antes do início da feira.

Ou seja, a escassez não foi apenas de chuva, mas também de recursos oficiais para o segmento, o que contrasta com a grande necessidade do Estado, para prevenir futuros problemas semelhantes ao registrado neste ano com a estiagem.

"Não tem dinheiro em linha oficial nenhuma", critica André Santin, gerente de vendas da Fockink, fabricante com sede em Panambi. Após o fim dos recursos do Moderinfra, diz Santin, o governo federal lançou outro programa, via BNDES, mas com juro de 10% ao ano, o que seria, segundo o executivo, inviável para viabilizar esse tipo de investimentos, que são altos.

"Quem efetivamente está conseguindo fazer a aquisição é quem já tinha pivô, porque conseguiu reduzir ou eliminar perdas. Esse é o produtor que investe e reativa projetos que estavam parados", diz o representante da Fockink na Expodireto.

A opinião de que o perfil de que quem fechou contratos para irrigação na lavoura é principalmente aquele agricultor que já tinha o sistema em parte da propriedade é compartilhada pela engenheira-agrônoma do Badesul Joana Bock. Ela avalia que a procura por informações, pelo menos, mais do dobrou nesta Expodireto.

"A aquisição, quem está conseguindo fazer, são os clientes que já dispõem de irrigação e, agora, querem colocar mais um pivô. Ele viu que deu resultado e, aos poucos, vai ampliando a área de cobertura. É um investimento que se paga, mas é alto e exige um projeto bem-feito", explica Joana.

No Badesul, o número de produtores que oficializaram esse interesse passou de 30, em 2019, para 53, alta de 76%, que foi ainda superior no valor somado dos projetos. Os recursos solicitados mais do que dobraram: foram mais de R$ 70 milhões, ante R$ 28,9 milhões.

As propostas, em geral, foram consideradas excelentes, apesar da crise com a estiagem no Estado, assegura a instituição. Com a contribuição da irrigação e as propostas de investimentos em armazenagem, duas das principais demandas, diz Joana, os negócios na feira somaram R$ 430 milhões em 191 projetos. Em 2019, foram 140 projetos com um total de R$ 163 milhões.

A Expodireto 2020 também foi comemorada pelo Banrisul, que divulgou ter absorvido

R$ 259,7 milhões em propostas de negócios, crescimento de 101,7% em relação a 2019. O desempenho, de acordo com a instituição, reflete as ações de reposicionamento do banco no agronegócio, com uma diretoria específica para priorizar o setor.

O Banrisul foi uma das instituições que ampliaram a liberação de linha de crédito pré-aprovados, de R$ 16 mil, em 2019, para R$ 35 mil neste, ano, conta Robson Santos, superintendente da unidade de crédito de agronegócios do Banrisul.

"Na área de irrigação, o que mais nos chamou a atenção foi a busca mais intensa do produtor pela irrigação. Ele chegou na feira direcionado a saber mais sobre o tema, pesquisar e se informar. Antes, ele nem perguntava. Hoje, ele está buscando informações e esperando os novos recursos do Moderinfra, no novo Plano Safra", complementa Santos.

Sistemas exigem mais energia no campo

Leitzke diz que BRDE tem procura por projetos de geração de energia

Alexander Leitzke, gerente de Planejamento do BRDE, destaca que projetos de irrigação, que demandam licenças ambientais tanto para instalação de pivôs como para construção de barragens, por exemplo, exigem investimentos elevados e visão de longo prazo. "O produtor havia descuidado dessa ferramenta e, agora, começa a voltar o interesse e se atualizar sobre como estão os financiamentos. Ele pesquisou e espera o novo Plano Safra, quando haverá novamente recursos disponíveis", pondera Leitzke. Com quase metade de seus negócios vinculados ao agronegócio, acrescenta o executivo, o BRDE também tem priorizado liberar recursos para projetos de geração e distribuição de energia. Com o objetivo de reforçar o próprio caixa para este fim, a instituição buscou novas fontes de recursos internacionais para ampliar a capacidade de investimentos em geração de energia e distribuição, um dos limitadores para a irrigação. "No início da Expodireto, assinamos contrato de R$ 6 milhões com a Cooprel para reforçar a rede e fazer chegar a energia trifásica lá na ponta para o produtor. O que é um reforço indireto injetado no agronegócio. Sem a energia alcançando pontos distantes, não adianta o agricultor implantar um pivô", alerta Leitzke. O banco reforçou a captação de recursos internacionais via Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), de ¤ 100 milhões, e a Agência Andina de Fomento (CAF), até abril, de US$ 80 milhões, além de negociações com BIRD e BID.

