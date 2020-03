Expodireto tem resultado positivo, apesar da estiagem

Mesmo com público menor, estiagem e impactos globais do coronavírus, e contrariando as expectativas dos próprios organizadores de, no máximo, repetir o mesmo volume de intenções de compra do ano passado, a Expodireto encerrou com mais propostas de negócios encaminhadas.

De R$ 2,41 bilhões em projetos e pedidos de crédito encaminhados na feira de 2019, a edição de 2020 teria somado R$ 2,65 bilhões. De acordo com o presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, o bom e surpreendente resultado seria reflexo, por exemplo, de produtores que vieram mais capitalizados por safras anteriores e fizeram aquisições com recursos próprios. “Além disso, bancos entraram com mais recursos próprios e mais linhas pré-aprovadas de crédito. Também ajudou os negócios realizados por produtores de fora do Estado”, explicou Manica.

Apesar dos bons resultados, lembrou o presidente da cooperativa, fora do parque o cenário exige cautela e apoio federal para amenizar as perdas com a estiagem. Ações que agora serão reforçadas. O foco, no entanto, não será mais a esperada e não anunciada prorrogação das primeiras parcelas de financiamentos de custeio, que começam a vencer em breve. Somando as perdas de todas as culturas, da uva aos grãos, são pelo menos R$ 12 bilhões de prejuízos no Estado com a falta de chuva, diz Manica.

“Não queremos mais falar em prorrogações, queremos que o governo, via BNDES, libere recursos para que todos os produtores possam pagar as dívidas, com prazo de pagamento de dez anos e carência. Existem recursos, sim, no BNDES. Depende apenas de uma decisão do governo”, reforçou Manica.

O presidente da Cotrijal antecipou que o setor começa na próxima semana uma grande ofensiva para pressionar a União a acelerar o apoio aos produtores. Na segunda-feira (9), um encontro organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), vai debater o tema e mobilizar o Legislativo gaúcho em torno do tema. Na quarta-feira (11), representes do setor produtivo irão a Brasília pressionar União, Ministério da Economia e Senado a agilizar uma solução para a crise nas lavouras do Estado.