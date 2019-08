Expoagas 2019

Fernanda Crancio

Para evidenciar e fortalecer o Espaço Premium e o Circuito de Negócios, criados no ano passado, as áreas de palestras e de feiras estão mais claras neste ano. Assim, as palestras ocorrerão ao lado do Teatro do Sesi. Já a feira de negócios ficará concentrada nos três andares do pavilhão do Centro de Eventos.

Localizado no segundo andar, o Espaço Premium contará com empresas multinacionais e grandes players das indústrias de alimentação e de higiene. Já o Circuito de Negócios trará micro e pequenas empresas em um ambiente de negócios e novas parcerias.

Entre os expositores desta edição, 80,9% estão retornando ao evento e 19,1% serão novos na feira. Do total de estandes, 67% são de empresas gaúchas. Mesmo sendo maioria, houve uma queda de participação das empresas do Estado, em comparação aos últimos 10 anos. No ano passado, os gaúchos somavam 72% dos expositores.

Segundo Antônio Cesa Longo, presidente da Agas, a crise econômica pela qual passa o Rio Grande do Sul explica essa situação. "Precisamos que a economia se fortaleça para que o Estado cresça. É uma situação muito preocupante", reforça o dirigente.

Nesta edição da feira, para incentivar a conclusão de transações comerciais durante os três dias do evento, a Expoagas promoverá mais um tradicional sorteio entre os participantes. Desta vez, serão sorteados seis notebooks e um automóvel zero quilômetro entre as empresas que efetuarem compras nos estandes.

A cada R$ 1 mil em compras junto aos expositores, os visitantes receberão um cupom para participação.