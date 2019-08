Facilidades para os clientes motivam ações diferenciadas em supermercados

Um dos grandes diferenciais do negócio é a presença do e-commerce e entrega em casa Supermago/Divulgação/JC

Eduarda Endler

O Supermercado Supermago, de Porto Alegre, também percebeu a necessidade de adequar suas vendas às exigências do mercado e criou o Supermago Central Parque. Segundo Patrícia Machado, diretora da rede e presidente do Agas Jovem, são dois grandes diferenciais do negócio, a presença do e-commerce, permitindo atender o cliente em casa, e a característica de ser uma loja pet friendly.

Pelo site o cliente realiza as compras online, finaliza o pedido e recebe a entrega na residência. Ela salienta ainda que os veículos de entrega são climatizados, fazendo um atendimento com maior qualidade. Há, também, a possibilidade de o cliente retirar o pedido no drive-thru, localizado na unidade da Avenida Ipiranga, 7815. "Também somos pet friendly, duas das nossas lojas possuem um espaço dedicado aos pets. Oferecemos um ambiente saudável para o cãozinho aguardar a chegada do dono que está fazendo as compras no supermercado", conta.

A rede Supermago existe há 20 anos, entretanto, a venda online começou há três. Patrícia explica que a ideia foi trazida do irmão, que morava no exterior, e tinha dificuldade de fazer compras por não possuir carro próprio. "Em 2010, recém estavam surgindo os smartphones no Brasil. Então, aguardamos um pouco, para que o mercado já estivesse maduro o suficiente para incluirmos este serviço. Em 2016, vimos que o mercado estava maduro para receber esse setor", salienta.

Entre os desafios, a diretora aponta a questão de custos. Segundo ela, para entregar um produto perecível com qualidade há um valor alto, por exemplo. "É diferente de vender um sapato, colocar em uma caixa e não precisar se preocupar com a temperatura. Para o supermercado, hoje, a gente trabalha com uma gama de produtos, que podem ser secos, resfriados, congelados, pode ter perfume, e tudo interfere na operação e acaba tendo um custo muito alto", comenta.

Segundo ela, 70% do público que utiliza o serviço do e-commerce é feminino e 30% masculino, além de empresas. A idade média dos clientes é de 35 anos. "São jovens famílias, mães que não têm tempo de fazer supermercado e as compras tradicionais", explica.

Assim como o Supermago, o Super em Kasa, na Capital, também faz entregas diretamente na casa dos clientes. A diferença é que a empresa funciona 100% online, sem a existência de uma loja física. A diretora Ana Paula Zaffari relata que a ideia surgiu de uma vontade de empreender e de ter o próprio negócio. "Eu sempre vivi no mundo de supermercados. Então, pensei: por que não fazer de uma forma mais moderna?", questiona.

A intenção, segundo ela, é facilitar o dia a dia das pessoas. "Hoje vivemos em uma correria, sem tempo para nada, é trabalho, casa, trânsito, faculdade, filhos, insegurança, assalto. A gente quer ajudar as pessoas a terem mais tempo para aquilo que dá prazer a elas. Ninguém merece pegar uma fila de supermercado depois de um dia de trabalho", reitera.

O Super em Kasa tem dois anos. Segundo Ana, ainda não é um hábito de compra do gaúcho, mas está crescendo. Ela explica que o negócio está vivendo uma fase transitória, mas que, futuramente, será algo sem volta. "Existe uma barreira ainda do novo, da primeira compra", conta. Apesar desse medo da novidade, a diretora salienta que o negócio está crescendo, cada vez com mais pessoas cadastradas no site.

O público, segundo ela, é eclético, formado por idosos, famílias e até jovens que vêm de fora para morar em Porto Alegre.

Desde que o negócio surgiu, ela conta que investe na busca de segurança para o cliente: "Não podemos perder o momento que o cliente quer comprar. Se passar essa hora, perdemos a compra", diz.

Para Ana, a principal barreira é a primeira venda positiva, como acontece em relação a qualquer compra online. "Qualquer insucesso é natural que as pessoas voltem para o mais seguro", comenta.