Supermercados focam praticidade e experiência de compra

Cliente do Supernahora, em Canoas, pode fazer as compras pelo site e receber os produtos em casa MARCO QUINTANA/JC

Eduarda Endler

Focado em encontrar soluções para que os consumidores visitem e permaneçam mais tempo dentro de suas lojas, o setor supermercadista tem oferecido cada vez maior diversidade ao cliente, tentando conciliar o preço dos produtos ao bolso do consumidor. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), nos últimos cinco anos, o tempo de permanência na frente das gôndolas reduziu de 40 segundos para 15 segundos.

Observando essa queda e buscando soluções, os empresários acompanham as mudanças comportamentais e de consumo da sociedade, compreendendo, por exemplo, a necessidade de os clientes buscarem plataformas de compras online. Para o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, há um caminho sem volta, que é o do crescimento da busca do consumidor pelo autosserviço, e a tecnologia precisa ser aliada neste processo.

Hoje, o próprio self checkout já é uma realidade em alguns estabelecimentos. Entretanto, ele reforça que um caixa sem operador não substitui o trabalho humano. "A maioria dos clientes busca contato humano nos supermercados. Por estarem presentes em 100% dos municípios e nas mais periféricas ou longínquas comunidades, os supermercados são quase como uma segunda casa do cliente", explica Longo.

Dessa forma, é importante que o setor proporcione uma boa experiência de compra, para que o consumidor poupe tempo, mas também aposte em formas de fazer o cliente ter vontade de permanecer na loja. Em Canoas, a nova tendência de compra já é realidade e vem sendo testada pelos usuários do Supernahora, bandeira e-commerce do Supermercado Viezzer, licenciado do Unissuper. Além de toda a comodidade que um supermercado online oferece, o diferencial está no fato de a empresa ser uma rede conhecida e estar há mais de 30 anos atuando na cidade.

Segundo Marco Antonio Viezzer, gerente administrativo do empreendimento, o cliente se sente seguro para o novo modelo de compra e vê a opção com credibilidade. "Apesar de não ter uma interação direta com o cliente, o Supernahora procura sempre oferecer um bom atendimento, através de uma plataforma rápida e segura, com um produto bem selecionado, embalado com muito cuidado nas nossas embalagens identificadas", explica.

O Supermercado Viezzer, além do Supernahora, possui cinco lojas físicas na cidade e funciona 24 horas por dia, com entregas de segunda a sábado, em três faixas de horário, por turno. Ele salienta que a plataforma atende a todos os bairros de Canoas. Para efetuar as compras o cliente precisa acessar o site, fazer o cadastro na plataforma e selecionar os produtos que deseja incluir no carrinho. Ao final, apontar o cartão para pagamento e o horário para receber as compras em casa. Também há a opção de retirar as mercadorias em qualquer uma das lojas.

A ideia de criar o mercado online se deu devido à necessidade de atender a um público novo, que não tem tempo, não gosta ou possui dificuldade de se deslocar ao supermercado. Segundo Viezzer, o cliente faz as compras pela internet e utiliza o tempo que sobra para aproveitar com a família ou fazer alguma outra atividade. Ele salienta que o benefício de comprar online é a comodidade de fazer as compras no horário que quiser, escolhendo quando receber as mercadorias e, assim, ganhar tempo. O público que mais procura o serviço é formado por idosos e donas de casa.

Em relação aos desafios, o gerente administrativo conta que há dificuldade em vender online e ter um estoque 100% certo,o que influencia diretamente no funcionamento da plataforma. "Também a seleção de produtos, pois por mais que o cliente possa especificar o que gostaria de receber, por exemplo, uma fruta mais madura, não é ele quem está escolhendo. Portanto, precisamos treinar muito bem nossos separadores para que consigamos fazer o máximo para satisfazer o cliente", ressalta.

O Supernahora está funcionando há apenas 9 meses e vem atendendo às expectativas. "Como todas as operações, tivemos algumas dificuldades, porém, estamos conseguindo resolvê-las da melhor forma. Quanto aos retornos, estamos tendo um crescimento mensal de forma gradativa, até porque as pessoas estão criando a cultura de comprar online", reforça Viezzer.