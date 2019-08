Expoagas 2019

Novidade no perfil dos supermercadistas no Rio Grande do Sul

Eduarda Endler

TOP 10 DO RANKING

Em 2018, o topo do ranking Agas obteve uma mudança. Nos dois anos anteriores, vinha sendo liderado pelo Walmart. Entretanto, no ano passado, a empresa foi ultrapassada pela Companhia Zaffari, que apresentou o maior faturamento do ano, R$ 5,3 bilhões. Esse crescimento resultou em uma maior participação do supermercadista gaúcho no PIB do Estado, estimado em R$ 410 bilhões. De 2017 para 2018, a representatividade dos supermercados cresceu de 7,2% para 7,7%.

PANORAMA

NO BRASIL

Crescimento nominal de 0,7% em 2018

Faturamento de R$ 355,7 bilhões

Dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

NO ESTADO

Presentes em 100% dos municípios

Faturamento de R$ 31,7 bilhões em 2018

Crescimento nominal de 5,2% e crescimento real de 1,5% em 2018

Média de lucro líquido em 2017 foi de 1,8% sobre o faturamento total (ante 1,6% no ano de 2016)

Participação do setor no PIB do RS: 2017 » 7,2%; 2018 » 7,7%

Tíquete médio (desembolso médio efetuado por compra) variou de R$ 47,95, em 2017, para R$ 50,50 em 2018

Somente 14,3% das empresas supermercadistas não operaram aos domingos em 2018

A participação média dos produtos importados nos supermercados gaúchos permaneceu estável em 2018, com 2,04% de representatividade nas vendas

CARACTERÍSTICAS DOS COLABORADORES

No Brasil, o setor é um dos maiores empregadores. Em 2018, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), 1.853.122 funcionários atuavam na área, uma alta de 1,7% sobre o ano anterior. Esse crescimento percentual é o maior desde 2016. No Estado, de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), são 99,8 mil empregos diretos gerados em suas operações, em um total de 4,7 mil lojas.

As mulheres seguem como maioria nos supermercados, apesar da queda de 2017 para 2018. Em 2017, as mulheres representavam 53,2% dos empregados, passando para 50,2% no ano passado. Os homens passaram de 46,8% (2017) para 49,8% (2018).

Já em relação ao ensino, o nível de escolaridade dos colaboradores aumentou. Em 2018, o ranking mostra que 58,1% (57,2% em 2017) dos colaboradores do setor têm Ensino Médio; 32,8% (35,1% em 2017), Ensino Fundamental; e 9,1% (7,7% em 2017), Ensino Superior.

A faixa etária predominante dos colaboradores é a de 18 a 40 anos (59,4%), seguida pelos entre 40 e 60 anos (29,8%); pelos de até 18 anos (8,3%); e pelos acima de 60 anos (2,4%).

FORÇA A NÍVEL NACIONAL

O varejo alimentar do Rio Grande do Sul tem força nas vendas do setor brasileiro. Enquanto, em 2017, os supermercados gaúchos detinham 8,5% das vendas no Brasil, a fatia gaúcha no cenário supermercadista nacional foi de 8,9% em 2018. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o segmento possui 89,6 mil lojas no País, com 1,8 milhão de empregos diretos e um faturamento de R$ 355,7 bilhões – crescimento nominal de 0,7% no ano passado.

*Embora não tenha enviado seus dados de desempenho, a rede Walmart deve figurar na segunda posição do estudo, conforme estimou o Departamento de Economia da Associação.

