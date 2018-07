Cenário desafiador exige cautela do setor varejista e busca de novas alternativas

O ano não tem sido fácil. A greve dos caminhoneiros se somou aos tropeços da economia em um período de incertezas que chega também ao cenário eleitoral. O resultado bate direto na porta do varejo, que tem feito a lição de casa para amenizar as consequências e mostrar ao cliente que comprar continua sendo uma boa experiência. O especialista em varejo da ESPM-Sul, Rubens Santanna, observa que irá se diferenciar quem for excepcional em serviço, na pré e na pós-venda. Ele aponta o ineditismo, o calor humano e a criatividade nas lojas físicas para cativar o consumidor que está optando por outros canais como diferenciais.

O novo modelo de lojas da Paquetá, como a do Iguatemi de Porto Alegre, segue essa tendência, com ambiente mais confortável, com mais espaço para circulação e comodidade para experimentação. "A boa experiência se dá em muitos pontos de contato do consumidor com as marcas, mas são as lojas que tangibilizam as promessas e os propósitos das marcas", afirma o diretor do varejo multimarcas, Rafael Boettner. Com o novo modelo, os principais desconfortos para o cliente foram solucionados. A fila nos caixas, por exemplo, foi resolvida com smart check-out, em que os vendedores podem confirmar a disponibilidade do produto em estoque, a realização da venda e o pagamento com o cartão no salão da loja. O consumidor apenas passa no balcão de retirada do produto. Já no caso de falta de produtos pelo "furo" na grade de numeração ou cores, o sistema multimix - também chamado de "gôndola estendida"- permite que o consumidor consulte o terminal como se estivesse comprando pelo site. Daí, ele faz o pedido na própria loja com a possibilidade da entrega em casa ou na loja.

Além dessas soluções, a boa gestão e o trabalho junto aos fornecedores podem fazer a diferença. É o caso da Lojas Lebes, que pretende manter, no segundo semestre, um crescimento de 7% nas vendas, como antecipa o presidente, Otelmo Drebes. Ele reconhece, porém, que o índice de desemprego impacta nas vendas e compromete a expectativa de uma retomada mais consistente.

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, ressalta que a situação política e econômica do País ainda gera dúvidas, principalmente para a atração de novos investimentos. Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Alcides Debus, está preocupado com o quadro de desemprego - em maio, o Estado registrou 10.727 desempregados, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Embora se considere um otimista, Debus estima que o crescimento de vendas do setor será inferior a 3% na Capital, mas poderá apresentar um desempenho melhor no Interior pela receita da agricultura.

Para o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre), Paulo Kruse, o maior problema é a alta do dólar, porque poderá puxar os preços para cima, aquecer a inflação e provocar a queda do consumo. Mas ele também projeta um crescimento em torno de 3% para o ano. O percentual é o mesmo previsto pelos supermercadistas, como informa o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo.