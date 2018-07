Para Senac-RS, qualificação profissional é caminho para o crescimento

Investir em capacitação nunca é em vão. Essa é a máxima do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS), que amplia a oferta de cursos presenciais e à distância para qualificar a força de trabalho. Em momentos de crescimento ou de retração, um dos grandes gargalos da economia brasileira é a qualificação da mão de obra, tornando as contratações difíceis em qualquer cenário. E é justamente aí que está a relevância de uma entidade que se adapta para atender trabalhadores e empresas, oferecendo cursos que atraem desde o jovem aprendiz até o profissional pós-graduando. Depois de ter sido a primeira instituição de ensino do Brasil a receber, em 2016, o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), o Senac-RS ganhou destaque nacional no ano passado ao ser a primeira instituição de ensino do Brasil a receber o Prêmio IberoAmericano da Qualidade, promovido pela Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq). Em 2018, a entidade foi reconhecida no Melhores em Gestão, ranking promovido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Todo esse reconhecimento ocorre pela capacidade de adaptação do Senac-RS, que mantém-se atento ao movimento do mercado para saber exatamente os pontos nos quais atuar para beneficiar o maior volume de trabalhadores, empresários e empreendedores. Desde o segundo semestre de 2017, a educação à distância é a grande aposta. A Rede Senac EaD expandiu-se no Rio Grande do Sul e diversas escolas e unidades do Estado tornaram-se polo dos cursos de graduação EaD. Com a expansão da rede, a instituição atinge 344 polos, marcando presença em todas as regiões do Brasil. Desde então, estudantes de todo o Rio Grande têm à disposição um dos 13 cursos de graduação nas áreas de Comércio, Administração, Educação, Gestão ou Informática, além de 37 opções de pós-graduação e 11 cursos técnicos. Nos últimos 12 meses, quase cinco mil pessoas foram matriculadas na modalidade de ensino a distância no Estado. Somando os cursos à distância com as aulas, atividades e demais ações presenciais, o Senac-RS capacitou mais de 200 mil pessoas somente em 2017.

"Esses novos projetos fortalecem nosso compromisso com a qualidade da educação e fazem com que sejamos reconhecidos como uma instituição de ensino. O que estamos propondo é a mudança de vida por meio da educação profissional. Estamos no caminho certo", comemora o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn. Os próximos anos serão de foco na inovação. "Depende de um olhar voltado para o futuro, com objetos de aprendizagem que façam a diferença dentro e fora de sala de aula. Inovação na forma de ensino, para formar profissionais completos e preparados para as exigências do mercado é um compromisso da instituição", acrescenta Bohn. Para isso, a instituição investe em tecnologias aplicadas à educação, com o desenvolvimento de objetos de aprendizagem e recursos digitais que complementam as aulas, tanto presenciais quanto a distância.