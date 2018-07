FCDL foca na qualificação do varejo gaúcho

Desde julho de 1972, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) promove o associativismo e a defesa dos interesses do movimento lojista gaúcho. A entidade, presidida pelo empresário de Três Coroas Vitor Augusto Koch, atua na representatividade política do setor varejista, buscando a qualificação e o desenvolvimento, amparando e defendendo os interesses de suas CDLs afiliadas. Em 2011, Koch assumiu a presidência do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), sendo o primeiro dirigente cedelista a presidir o Sebrae, e o mandato foi de quatro anos.

A FCDL-RS é focada em qualificar o varejo e atuar em sintonia com os reais interesses do movimento lojista do Rio Grande do Sul. A federação prega o associativismo como forma de fortalecer o segmento e de ter condições de fazer valer a sua opinião nas discussões fundamentais da economia gaúcha e brasileira.

Referência nacional em informações cadastrais, a FCDL-RS faz parte do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC-RS), importante ferramenta que auxilia o lojista associado na tomada de decisão na concessão de crédito. Maior banco de dados da América Latina, o SPC-RS recebe por mês mais de 1,5 milhão de consultas.

Além disso, o desenvolvimento da cultura da qualidade passou a ser um grande diferencial através do programa Qcomércio, que, por meio do ensino a distância, permite a lojistas e empresários em geral se atualizarem sobre o que existe de mais relevante para o seu dia a dia. Já o Qvida, produto que capitaliza o varejo gaúcho, foi lançado em 2017. É o plano de saúde do comércio que também cuida da saúde financeira dos lojistas.

Nos últimos anos, sob a liderança de Koch, foram desenvolvidas ações históricas, como o debate com os poderes Executivo e Legislativo para viabilizar uma carga tributária mais justa para empresários e sociedade. Uma das iniciativas vitoriosas contou com o apoio da Assembleia Legislativa. A regulamentação das feiras itinerantes, cuja Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 196/09 foi aprovada por unanimidade em 2010, permite que o comércio regular e legalmente estabelecido não seja afetado com a chegada de feiras irregulares, às vésperas de datas comerciais importantes, o que gera perda de renda, impostos e empregos dos municípios.

"Apoiamos as boas ideias, mas precisamos ser mais ousados para buscar novos investimentos para o Estado", afirma Koch. Igualmente se destaca na jornada da federação o surgimento do Programa Em Dia, lançado pelo governo estadual em 2013 e voltado à regularização de débitos fiscais vencidos até 31 de julho daquele ano, com substanciais descontos e benefícios para que os contribuintes pudessem quitar suas dívidas.

Referência nacional para a qualificação dos negócios, o programa QComércio, desenvolvido pela FCDL-RS em parceria com o Sebrae-RS, é implementado por meio de cursos a distância. Com linguagem simples e didática, permite que gestores e seus colaboradores aprendam mais sobre temas como liderança, vendas, finanças, tendências do varejo e marketing, entre outros conteúdos.

As videoaulas são complementadas por apostilas práticas e fáceis de usar, e todas as etapas são acompanhadas por profissionais. Outro diferencial do QComércio é o Scopi, software de planejamento, e controle de metas e tarefas reconhecido internacionalmente. Criado há sete anos, o QComércio já qualificou cerca de 11,5 mil colaboradores de 1,6 mil empreendimentos de 130 municípios gaúchos.

Em 2018, o programa está com novos cursos e a trilha do desenvolvimento, na qual o empresário participante pode definir a sequência e os cursos nos quais a sua empresa participará. Assim, escolhe o melhor caminho para aperfeiçoar e desenvolver a cultura da inovação e planejamento de seu negócio.