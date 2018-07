COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Entidades Notícia da edição impressa de 16/07/2018. Alterada em 23/07 às 21h52min Agas estimula o fortalecimento do autosserviço nos supermercados

Considerada a maior feira do setor no Cone Sul, a 37ª Expoagas será realizada de 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, com programação focada na qualificação

DANI VILLAR/DIVULGAÇÃO/JC

Fundada em 21 de janeiro de 1971, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) transformou-se em porta-voz de um dos mais relevantes segmentos, cujo faturamento total no Estado supera os R$ 30 bilhões, e pauta sua atuação pela busca de soluções para aprimorar o desempenho das operações de autosserviço. Por isso, a entidade promove cursos e programas de capacitação e desenvolvimento profissional para elevar a competitividade e disseminar conceitos de qualidade entre os parceiros. A entidade também promove anualmente o Ranking Agas, consolidado como o grande evento de premiação aos supermercados do Estado. Presidida por Antônio Cesa Longo, a Agas dispõe de infraestrutura para atendimento dos interesses dos associados e um sistema de comitês temáticos para abordar questões importantes da gestão e operação das empresas supermercadistas gaúchas, entre outras iniciativas. Desde o ano passado, os comitês setoriais têm reuniões periódicas na sede da entidade, em Porto Alegre. Atualmente, são quatro grupos, e foi o trabalho iniciado pelo Comitê Jurídico que motivou a criação dos demais. O Comitê de Prevenção de Perdas tem como foco a redução de custos e a minimização de desperdícios para as empresas do segmento. O Comitê de RH reúne gestores de recursos humanos para abordar questões da área e o eSocial; e o Comitê de TI debate soluções tecnológicas para o varejo, além de coordenar a realização da InfoAgas. Para difundir o aperfeiçoamento do setor, também são realizadas Convenções Regionais. Em formato de feira, o evento reúne dezenas de expositores, que lançam novidades e oferecem condições especiais de negociação aos supermercadistas visitantes de cada região. Além da feira, a Agas oferece aos empresários da região cursos de aperfeiçoamento. Neste ano, a convenção ocorrerá em Tramandaí, de 24 a 25 de outubro. A interiorização das ações também ocorre em jantares locais para estreitar relacionamentos e trocar experiências. Outro grande destaque da entidade é a ExpoAgas, considerada a maior feira do setor no Cone Sul, que chega a sua 37ª edição em 2018 e será realizada de 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs. As palestras e seminários também são um marco na feira, que é mais um evento focado na qualificação profissional do setor em suas mais diversas áreas - englobando setores técnicos, mulheres e lideranças jovens, entre outros. Na última edição, o evento registrou um crescimento de 9% no índice de visitantes e de 2,7% nos negócios fechados. Durante os três dias de feira, houve 48 mil acessos, e foram contabilizados mais de R$ 482 milhões em vendas. Uma das peculiaridades é que, no decorrer da feira, os fornecedores costumam oferecer preços promocionais às empresas visitantes, estimulando as negociações e facilitando a consolidação e a criação de novas parcerias. No ano passado, a ExpoAgas reuniu representantes de 6,9 mil empresas, de diferentes segmentos da economia; e os expositores apresentaram 800 lançamentos. A expectativa é de bons números também em 2018.

Renovação na formação de líderes em todo o Estado

As jovens lideranças igualmente conquistaram espaço na Agas. Em 2003, surgiu o Agas Jovem, um departamento criado com propósito de formar, qualificar e aproximar as novas gerações do setor supermercadista gaúcho através de cursos, encontros, visitas técnicas e outros projetos de qualificação. Iniciado com sete jovens do setor, em iniciativa pioneira planejada pelo presidente da entidade, Antonio Cesa Longo, esse braço da Agas cresceu e conquistou representatividade por meio de sua atuação política de aproximação com outras entidades jovens do Estado e de seus projetos de integração e capacitação das novas lideranças da área. Atualmente, é formado por mais de 110 sucessores e empreendedores de companhias supermercadistas, com idades entre 16 e 39 anos. O Agas Jovem pretende estreitar ainda mais os vínculos entre as empresas e a entidade, por intermédio dos novos talentos, estimulando o comprometimento e o espírito associativista. Hoje, cinco diretores da entidade são oriundos do Agas Jovem, mostrando que esse grupo é um caminho exitoso de renovação na formação de líderes do setor em todo o Estado. Embora seja vinculado à entidade, o Agas Jovem tem calendário e diretrizes próprias, e sua atuação é regida por estatuto e coordenada por 10 diretores, todos jovens supermercadistas estabelecidos no Rio Grande do Sul. Seu espaço na Expoagas, por exemplo, reúne anualmente mais de 600 jovens no primeiro dia do evento. Suas atividades de integração resultam em pelo menos oito encontros anuais. Os treinamentos oportunizados pelo grupo dão ênfase às áreas de gestão e de sucessão para as empresas varejistas.