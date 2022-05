Jornal do Comércio vai cobrir a feira de tecnologia industrial em Hannover

A partir da próxima segunda-feira, o Jornal do Comércio vai publicar a cobertura da tradicional Feira de Hannover, na Alemanha, apresentando tendências globais na indústria. Hannover é o principal evento internacional de tecnologia industrial, e se posiciona como um direcionador de rumos para o segmento.

A missão prospectiva do Brasil terá uma delegação com mais de 90 participantes, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Centro Internacional de Negócios, e será liderada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry. A programação em Hannover, de 30 de maio a 2 de junho, inclui ainda visitas técnicas a indústrias de ponta.

Representantes de mais de 60 empresas do Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais confirmaram presença na delegação. Governo do Estado, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) e Escritório da Holanda no Rio Grande do Sul também são parceiros na missão.

Além de conhecer tendências industriais mundiais e novidades em energias renováveis, a missão busca estabelecer possibilidades de negócios e cooperação com o setor público e privado europeu, bem como apresentar o perfil e as oportunidades de investimentos no Rio Grande do Sul.

A cobertura do JC, que terá como enviado especial o editor-chefe, Guilherme Kolling, inclui ainda a segunda parte da missão, nos Países Baixos, até 4 de junho, com visitas a parques eólicos offshore, além de encontros estratégicos com autoridades do governo e empresas holandesas.

A Holanda é referência em meio ambiente, mobilidade urbana, e tecnologias e soluções energéticas sustentáveis, com modelos de parques eólicos offshore, projetos de hidrogênio verde, e outras fontes e investimentos em energias renováveis.

O acompanhamento da missão a Hannover e aos Países Baixos marca o ano de retomada da cobertura de eventos internacionais pelo Jornal do Comércio. Neste ano, o JC teve enviados especiais na NRF Retail's Big Show em Nova York, no evento de inovação SXSW, em Austin - ambos realizados nos Estados Unidos -, bem como da missão do governo gaúcho aos EUA.

No momento em que celebra 89 anos de circulação ininterrupta, o JC prepara uma série de novidades editoriais para o Ano 90 do jornal, que serão apresentadas e lançadas ao longo dos próximos meses até maio de 2023, com destaque para conteúdos aprofundados e segmentados em economia e negócios.