Usaflex amplia fábrica de Igrejinha e reforça marca própria

Os investimentos que a Usaflex está tirando do papel este ano para expandir a indústria de calçados em Igrejinha já faziam parte do planejamento da empresa desde antes da pandemia. Mas as melhorias e obras em seu parque industrial no terreno 22 mil m² tiveram de ser postergados em razão da crise sanitária. Agora, a marca finalmente poderá ampliar a produção de calçados femininos, com a aplicação de R$ 36 milhões.

Serão R$ 11 milhões destinados à aquisição de equipamentos e R$ 25 milhões em unidades fabris. As obras começam no segundo semestre deste ano. A estimativa é finalizar a primeira fase em março de 2023 e concluir o projeto até janeiro de 2024. Dos atuais 25 mil pares de calçados por dia, a fábrica poderá produzir 33 mil pares ao dia.

Além de ampliar a capacidade produtiva, a Usaflex está aproveitando para adotar um sistema de inteligência de estoque, mudando o modelo atual, de estoque corrugado (caixa com tamanhos diversos), para venda em pares. “A loja vai poder comprar o que quer, no número que precisar”, detalha o CEO e sócio da Usaflex, Sergio Bocayuva. Outros ganhos são resultado da implantação do projeto SAP S/4HANA Fashion no início do segundo semestre de 2021, o que permitiu profissionalizar as operações, gerando mais informações e conteúdo para tomadas de decisões mais assertivas.

E, na contramão de grande parte das empresas que viram encolher suas vendas nos últimos dois anos, a Usaflex está vendo seu faturamento crescer. Após atingir o montante de R$ 380 milhões em 2019, a empresa deve fechar este ano em cerca de R$ 530 milhões de faturamento, alta de 40%. Bocayuva credita a performance ao conforto dos calçados, que ganham cada vez mais relevância na decisão de compra.

O salto no faturamento é resultado do crescimento do canal varejista da Usaflex, das vendas digitais e para o mercado externo. A rede de franquias pretende chegar ao final do ano com 300 unidades – eram 256 ao fim de 2021. Nas exportações, a rede de distribuição com marca própria inclui 53 países de América Latina, Oriente Médio e parte da Europa. São 25 lojas no exterior, com meta de chegar a cem pontos de vendas em três anos, o que inclui os Estados Unidos, mercado em que a empresa está entrando. Responsáveis por 10% do faturamento, a previsão é elevar as exportações para uma fatia de 15% em três anos.

As vendas digitais, aceleradas pela pandemia, também só avançam. Este ano, até abril, a alta chegou a 127% sobre o primeiro quadrimestre do ano anterior. No ano, a expectativa é de um aumento de 130%, o que irá elevar para 15% a participação do digital no faturamento. “No digital, 70% do público está abaixo de 40 anos. Na franquia, 55% tem mais de 40 anos”, detalha Bocayuva, destacando a estratégia da Usaflex de trabalhar com atributos de design e estilo como forma de conquistar e manter as consumidoras mais jovens. “Nosso foco é a inovação, no desenvolvimento de produtos cada vez mais disruptivos”, completa o CEO da empresa.