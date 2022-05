Taurus reforça liderança com novo complexo industrial em São Leopoldo

O investimento de R$ 110 milhões da Taurus Armas na expansão do industrial em São Leopoldo começou a ser estruturado em 2020, a partir de um dos objetivos do planejamento estratégico da empresa: ser a maior produtora de armas leves do mundo. Mas a meta de liderança se consolidou ainda em 2021, antes mesmo da inauguração da nova operação, que ocorreu em dezembro do ano passado.

A obra civil foi finalizada no final de 2021 e no início de 2022 iniciou a fase de adaptação de cada um dos prédios para receber cada fornecedor. Hoje, o complexo abriga as marcas Trivium, Demore, Index e joint venture da Taurus com Joalmi. Na sequência, novos parceiros integrarão o complexo de fornecedores. O CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs, adianta que a empresa já está em negociação com um fornecedor internacional que trabalha com acabamento superficial de alta tecnologia.

Assim, a empresa terá em seu parque fabril seus principais fornecedores. Os ganhos serão logísticos, tecnológicos, em capital de giro e no aumento de produção. A unidade de 12 mil m² foi construída na área onde localiza-se a fábrica da Taurus, e permitirá a ampliação da capacidade produtiva de 6 mil armas/dia para 9 mil armas/dia. A meta é tornar a unidade em um hub de distribuição de componentes para as plantas de manufatura no Brasil, Estados Unidos e na Índia. O investimento também possibilita a estreia da companhia no mercado de reposição.

Hoje, o mercado se apresenta estável e mais competitivo, com os distribuidores formando estoques de produtos, detalha Nuhs. O momento é de acomodação, após demanda sem precedentes em 2020 e também expressiva em 2021. Nestes dois anos, a venda de armas teve um “boom” nos Estados Unidos, que é o maior mercado mundial e o principal mercado para os produtos da Taurus. Esse desempenho acima do normal no período driblou a sazonalidade, característica do setor de armas, e que deve retornar este ano.

Os meses de junho a agosto, com as férias de verão no hemisfério norte, tendem a experimentar demanda mais retraída. Esse aspecto é considerado no planejamento da Taurus, que adota estratégias para mitigar seus efeitos. “Estávamos prontos e soubemos aproveitar as oportunidades no momento da forte expansão do mercado e estamos também preparados para uma conjuntura de mercado diferente”, afirma o CEO, destacando que a Taurus trabalha atenta às oportunidades e aos riscos.

Para fazer frente ao cenário de acomodação e atingir os indicadores de receita líquida e margem Ebitda e o consequente lucro líquido, a empresa tem como estratégia o desenvolvimento de produtos, a busca de novos mercados e o aumento do ticket médio nos Estados Unidos. “Independente de fatores externos e políticos, a Taurus se mantém pautada em seu planejamento estratégico, que envolve rentabilidade sustentável, qualidade dos produtos e melhora dos indicadores financeiros e operacionais”, explica o executivo.