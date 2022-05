Braskem avança no cronograma das paradas para manutenção

A pandemia não impediu as paradas para manutenção das plantas de polietileno, polipropileno e da central de matérias-primas da Braskem no Polo Petroquímico de Triunfo, cujos investimentos somam R$ 957 milhões. Planejado com antecedência, independentemente de cenários internos ou externos, o período de manutenção ocorre a cada seis anos e tem por finalidade capacitar as plantas para um novo ciclo de operação com segurança, performance e tecnologia, além de atender a normas técnicas e exigências legais.

De acordo com o diretor industrial da Braskem Regional Sul, Nelzo Silva, o investimento já estava previsto para 2022 e só houve uma mudança de datas para preservar a segurança e a saúde de todos frente à variante ômicron da COVID-19 que provocou uma nova onda de infecções no País no começo do ano. Durante o processo, serão gerados mais de 4 mil postos de trabalho temporário. Os critérios de contratação levam em consideração a formação e, preferencialmente, o candidato ser oriundo das comunidades onde a Braskem está inserida.

O cronograma está em dia e as melhorias avançam conforme o planejado, conta Silva. No momento, além do ciclo de paradas, estão em andamento os projetos de expansão de 30% na produção do nosso segmento de biopolímeros (eteno verde) na região, além da implantação de projetos voltados para à sustentabilidade.

Entre as inovações, a Braskem está instalando sistemas de segurança industrial, novas tecnologias de controles digitais, predição de performance e inteligência artificial. Serão também montados equipamentos que irão reduzir o consumo de energia durante a produção. Além disso, estão sendo trocados todos os sistemas digitais, computadorizados e os responsáveis pelos controles do processo de produção e segurança. Também estão sendo realizados investimentos em equipamentos específicos visando ao aumento de performance energética e de confiabilidade operacional.

Todos os investimentos e a revisão e manutenção dos equipamentos colocarão as plantas em um novo patamar evolutivo de segurança e performance, com update tecnológico, garante o diretor da Braskem. Para isso, durante o ciclo de paradas são realizados investimentos em tecnologias de materiais e digitais, segurança, Inteligência Artificial (IA) e robotização. Entre as inovações já em operação, a Braskem utiliza um padrão fotográfico, onde os fornecedores recebem fotos para mostrar a situação da planta e quais as reais necessidades de manutenção. É uma assistência virtual por óculos de realidade aumentada, onde técnicos a distância suportam e orientam a intervenção nos equipamentos, tornando o processo mais ágil e eficaz. Também opera com sistemas robotizados e controlados à distância, realizando limpeza de alguns equipamentos e evitando a exposição das pessoas a tarefas com potencial de risco.