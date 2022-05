Gerdau investe em tecnologia e segurança na unidade de Sapucaia do Sul

Focada na sustentabilidade da usina Riograndense, a Gerdau está investindo R$ 200 milhões ao longo de 2022 na atualização e na reforma da aciaria. O projeto visa melhorar a competitividade e preparar a unidade localizada em Sapucaia do Sul para a demanda futura por aço dos clientes no país, com avanços tecnológicos e em segurança. A decisão pelo investimento, conforme explica o vice-presidente da Gerdau, Marcos Faraco, independe do cenário político e econômico, uma vez que os projetos são elaborados para o longo prazo.

As obras iniciaram em fevereiro, com a interrupção das atividades na aciaria, que devem ser retomadas no início de 2023, após a finalização das melhorias. Durante o período, as operações de laminação da unidade serão abastecidas por produtos semiacabados fabricados em outras plantas da Gerdau no Brasil. Nestes três meses iniciais, o cronograma se mantém em dia. A empresa já iniciou o processo de modernização e reforma da aciaria da unidade, implementando melhorias da jornada de transformação digital e indústria 4.0 e aprimorando as condições ambientais e de segurança no processo de produção do aço, como a modernização do sistema de despoeiramento. Nas obras, serão gerados cerca de 400 novos postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos.

“Estamos focados na sustentabilidade da unidade no longo prazo. Estes investimentos vão nos permitir melhorar a competitividade e oferecer, cada vez mais, produtos e soluções inovadoras para nossos clientes no mercado local”, destaca Faraco. As obras coincidem com os 65 anos de fundação da unidade, que recebe um dos maiores investimentos de sua história. “Estes investimentos na Riograndense reforçam o compromisso da Gerdau com o Estado onde nasceu e confirmam a importância do Rio Grande do Sul para os negócios da companhia, além de renovar os nossos laços com o Estado”, afirma o executivo.

Com 1.200 colaboradores, a unidade Riograndense tem capacidade de produzir 450 mil toneladas de aço bruto ao ano e 495 mil toneladas de produtos acabados, como vergalhão, fio-máquina, barras, trefilados e pregos. O projeto não prevê aumento de capacidade de produção.