Fabricantes investem em inovação para ampliar resultados no pós-pandemia

Os investimentos das indústrias no Rio Grande do Sul ganham impulso em 2022, após dois anos de incertezas em razão da crise sanitária. A necessidade de ampliar e qualificar os processos produtivos levou as fábricas a colocarem em execução projetos a despeito de alta de juros, restrições no acesso ao crédito, aumento dos preços de matérias-primas e de custos logísticos e redução do poder de compras dos brasileiros. O movimento ocorre independente do setor e do porte das empresas. É o caso de Braskem, CMPC, Gerdau, Cooperativa Languiru e Stihl, para citar alguns dos principais aportes.

Pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), divulgada no final de abril, mostra que 60,8% das empresas seguem com intenção de investir nos próximos seis meses. Apesar do menor otimismo, considerando-se que em dezembro este índice alcançava 64,2%, os empresários gaúchos esperam aumento da demanda e do emprego para os próximos meses, muitos em razão dos resultados de exportações. De acordo com a Fiergs, as exportações da indústria de transformação do Estado alcançaram US$ 5,4 bilhões no primeiro quadrimestre do ano, valor 43,4% superior ao mesmo período do ano passado.

Um dos setores com desempenho puxado pelas exportações, a indústria calçadista tem projeções de investimentos da ordem de R$ 1,538 bilhão no país este ano, 5,7% superior ao valor investido em 2021, que somou R$ 1,455 bilhão. No ano, a expectativa é ampliar os embarques em 9,3%, o que vai ajudar na alta de 2,3% esperada para 2022. Somente entre janeiro e março deste ano, as fábricas de calçados brasileiras exportaram o equivalente a US$ 320,6 milhões, 65,8% mais do que no mesmo período de 2021, o que também ajudou a elevar o nível de empregos no setor.

"Assim como em outros setores, a pandemia prejudicou a indústria calçadista, que se manteve estagnada em 2020. Em 2021, com o crescimento, houve um movimento de expansão no investimento, que continua este ano", detalha o presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira. A maior parte dos projetos em andamento no setor são para modernização, com atualização dos equipamentos, e expansão do parque produtivo. Entre os exemplos, o dirigente cita a Vulcabrás, que ampliou no Ceará, e a Beira Rio e Usaflex, com projetos no Rio Grande do Sul.

Nas indústrias moveleiras gaúchas, os investimentos são pontuais e ocorrem de diferentes modos, explica o presidente da Movergs, Rogério Francio. Segundo o executivo, há empresas ampliando o parque fabril para produzir em maior escala e diversificar seus canais de atuação, como atender demandas do e-commerce ou exportar, por exemplo. Outras apostam em novas tecnologias, contratação de profissionais, otimização de processos e qualificação de funcionários. "Seja qual for o tipo de investimento, é nítido que as empresas gaúchas estão atentas aos movimentos do mercado", afirma.