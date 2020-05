Pandemia impacta 90% da indústria do Rio Grande do Sul

Os reflexos da propagação do coronavírus são inéditos para a economia do Rio Grande do Sul. O economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), André Nunes de Nunes, destaca que a pandemia afetou mais de 90% da indústria gaúcha, provocando paralisação na produção, queda intensa na demanda por produtos e dificuldade na obtenção de matérias-primas. No final de março, o Estado registrou 57,4% das indústrias com operações completamente paralisadas. "Por sorte, a retomada começou a ser lentamente restabelecida ao longo de abril", comenta Nunes.

Ele acrescenta que a queda foi muito disseminada, mas os setores com maiores perdas na produção foram os de bebidas, móveis, couros e calçados, veículos automotores e máquinas e equipamentos. Na ponta positiva estava o segmento de alimentos e alguns ramos da cadeia farmacêutica e química que conseguiram manter a atividade e a demanda durante o surto. Conforme o economista-chefe da Fiergs, o setor industrial sofreu uma parada abrupta, o que impactou uma longa cadeia de fornecimento. Os dados da produção física mostraram uma redução mensal nunca vista. Em março, o recuo foi de 20% em relação a fevereiro, já descontados os efeitos sazonais. Nos indicadores da Fiergs, a diminuição do faturamento do setor foi de 7,3% na mesma base de comparação.

Nunes enfatiza que os números obtidos pelas notas fiscais eletrônicas da indústria retratam uma dimensão dos valores envolvidos. A informação divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado mostra que, após 53 dias do início da pandemia (período de 16 de março até 8 de maio), houve uma queda de 20% no valor das notas fiscais em relação ao mesmo período de 2019 - o que representa uma perda de

R$ 9,3 bilhões. A retração na atividade também impactou os trabalhadores. Em consulta realizada com mais de 300 indústrias gaúchas, os resultados mostraram que 57,6% delas adotaram alguma das medidas previstas na Medida Provisória (MP) nº 936/2020, que possibilita a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada e salários. Além disso, 46,2% informaram já ter dispensado colaboradores.

Entre os diversos desdobramentos possíveis da pandemia, Nunes destaca dois cenários que acredita serem os mais prováveis e que abarcam a maioria das possibilidades para os próximos meses. O primeiro deles, mais otimista, e que parece ser o panorama-base da maioria dos analistas, está alicerçado na hipótese de que o gradual processo de abertura e retomada da atividade iniciado em maio terá continuidade sem que haja um significativo impacto das segundas ondas de surto de coronavírus. Assim, surtos localizados teriam como resposta das autoridades públicas a retomada do distanciamento em algumas cidades, mas nada comparável com a paralisação de abril. Dentro dessa perspectiva, a atividade industrial retornaria com mais força já em junho e continuamente a partir do terceiro trimestre.

O quadro alternativo, mais pessimista, trata de abranger a hipótese de novos surtos com ondas de intenso fechamento da economia ao longo de todo o ano de 2020 até que se chegue a um elevado grau de imunização da população ou um tratamento ou vacina seja apresentado. "Nesse caso, os impactos econômicos seriam ainda mais catastróficos, tendo em vista que, a cada tentativa frustrada de abertura, os reflexos econômicos se multiplicariam com pressões sobre as autoridades públicas para agirem com ainda mais rigidez", alerta o economista-chefe da Fiergs.

De acordo com Nunes, no cenário mais otimista, seria possível retornar ao patamar de fevereiro de 2020 até o final do primeiro semestre de 2021. "No alternativo, teríamos um maior volume de perdas permanentes na nossa capacidade produtiva e seria necessário bem mais de um ano para restabelecer o patamar anterior", adverte.





