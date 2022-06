Oferta da vacina contra Covid na rede privada tem pouco interesse em Porto Alegre

Embora a venda de vacinas contra a Covid-19 na rede privada esteja liberada, a movimentação nas clínicas de Porto Alegre para adquirir o imunizante ainda é pequena. A comercialização do produto por empresas particulares tornou-se possível com a queda da Lei 14.125/2021, que impedia a oferta pelo setor.

Inicialmente, apenas a vacina produzida pela AstraZeneca poderá ser vendida nas clínicas particulares, que importarão as doses direto do fabricante. De acordo com a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC), devem ser disponibilizados dois milhões de doses na rede privada.

Em Porto Alegre, a MDC Vacinas já está fazendo o cadastro de clientes interessados em se vacinar contra a Covid. Guilherme Doernte, um dos sócios da clínica, conta que, desde a última semana de maio, quando abriram as inscrições, cerca de 60 pessoas já se apresentaram. Para adquirir as vacinas, a clínica precisa ter 100 interessados. “Acreditamos que, ainda em junho, tenhamos o número fechado. A partir daí, entraremos em contato com os clientes e daremos início à vacinação”, diz Doernte.

O sócio da MDC Vacinas diz que a demanda ainda é um pouco baixa. “A opção de buscar uma clínica privada para se imunizar é para quem não quer esperar o momento de receber a dose de reforço pelo SUS ou que não está com o esquema vacinal completo”, explica. A dose da vacina contra a Covid vai custar R$ 287,00 na MDC.

Em outras clínicas, ainda não foi batido o martelo sobre a compra das doses. Mesmo com a procura de algumas pessoas pelo produto, os proprietários acreditam que só clientes muito fiéis vão optar por pagar para receber a imunização, oferecida gratuitamente pelo SUS.

Segundo Danielle Abadi, enfermeira da Imunitá, a direção da clínica optou por não comercializar a vacina neste primeiro momento. “Como a liberação para a venda na rede privada ficou muito próximo do término da data de validade das vacinas disponíveis para compra, que é até agosto, fica apertado para fazer o pedido mínimo de 100 doses, divididos em 10 frascos com 10 doses cada”, esclarece.

Farmácias e hospitais que oferecem vacinação contra vários tipos de doenças também não decidiram ainda se vão comprar o imunizante da AstraZeneca. É o caso da rede de farmácias Panvel, sem definição se vai adquirir ou não as doses. O Hospital Moinhos de Vento também ainda não tem previsão de quando vai oferecer a vacina contra a Covid.

O Jornal do Comércio contatou o Ministério da Saúde questionando sobre o posicionamento da pasta em relação ao início da venda das vacinas contra a Covid na rede privada, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

Oferta na rede privada é reivindicação antiga do setor

Passado mais de um ano do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, apenas agora as clínicas privadas podem oferecer o produto. Empresas de São Paulo e Belo Horizonte já começaram a vender doses de AstraZeneca.

Segundo a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC), desde o começo da imunização a entidade se disponibilizou a participar, mas isso não ocorreu inicialmente devido à escassez de doses, e depois em função da lei que dificultava a venda das vacinas.

A ABCVAC considera que o setor poderia ter colaborado muito mais, porém foram acatadas as diretrizes do Ministério da Saúde. A partir do término da vigência da Lei 14.125/2021, o segmento pode cumprir o papel de complementar o programa nacional de imunizações.

“Esperamos que, com o passar do tempo e o controle total da pandemia, a vacina de Covid venha a se tornar uma vacina de rotina, como a de gripe, por exemplo. Acreditamos que em algum momento haverá um estreitamento da faixa etária e grupos vacinados pelo PNI, e assim as clínicas atuarão como complemento e para aqueles não elegíveis, como já acontece na vacina de gripe”, diz Geraldo Barbosa, presidente da associação.

O preço de venda do imunizante será definido por cada clínica e de acordo com cada região. A estimativa é que varie em média entre R$ 300,00 e R$ 350,00 para o consumidor final, devido aos custos com logística, armazenamento, seguro, aplicação e etc.

Além da imunização contra a Covid, a ABCVAC lembra da importância de manter o calendário vacinal em dia em relação a outras doenças. Atualmente, são mais de 3 mil pontos de vacinação espalhados pelo Brasil.

Como vai funcionar a aplicação da vacina contra a Covid nas clínicas particulares