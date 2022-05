Testes rápidos de Covid-19 continuam disponíveis em Porto Alegre

132 unidades de saúde O teste rápido de antígeno (TR-Ag) segue disponível para a população de Porto Alegre nos quatro centros de testagens localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Assis Brasil e Clínica da Família Álvaro Difini. O atendimento é das 9h às 17h (exceto na US São Carlos, das 7h às 22h), de segunda a sexta-feira (exceto feriados). A testagem também é realizada emda Capital.

Para realizar o teste, capaz de detectar rapidamente a proteína do Sars-CoV-2, a pessoa passa por uma avaliação clínica antes e, se houver indicação, será encaminhada para testagem. Os resultados saem em cerca de 15 minutos podendo variar conforme o movimento e a capacidade de atendimento de cada local. O teste rápido deve ser feito, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas.

Os pacientes que tiverem resultado negativo, mas seguirem com febre e risco de piora do quadro, podem realizar o teste RT-PCR para confirmação, mediante avaliação e encaminhamento das unidades de saúde. O RT-PCR permite identificar a presença do material genético (RNA) do vírus Sars-Cov-2 em amostras de secreção respiratória.

O teste pode ser realizado moradores de Porto Alegre com um ou mais destes sintomas: febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, calafrios, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular. Segundo a prefeitura, pessoas que tiveram contato com caso positivo da doença são considerados casos confirmados por critério clínico-epidemiológico, e não há recomendação de testagem.

Locais para testagem rápida de antígeno em Porto Alegre:

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados):

Centro de Testagem na US Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 110 - bairro Tristeza

Centro de Testagem no CF Álvaro Difini – rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

Centro de Testagem na US Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 - bairro Sarandi

Segunda a sexta-feira, das 7h às 22h (exceto feriados):