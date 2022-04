RS tem a menor internação em UTI por Covid desde abril de 2020

A pandemia do novo coronavírus segue perdendo força no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (14), o Estado tem o menor número de pacientes internados em UTI com a Covid-19 desde o final de abril de 2020.

Conforme o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), na manhã desta quinta-feira, os hospitais gaúchos contam com 90 pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo com diagnóstico confirmado para a doença. A última vez em que esse número foi atingido havia ocorrido no dia 30 de abril de 2020.

Em um mês, a quantidade de internações de pessoas em estado grave em razão do vírus Sars-Cov-2 no Rio Grande do Sul caiu 66,9% - no dia 14 de março, o total de pacientes com Covid em UTIs no Estado era de 272.

Em comparação com o pico de hospitalizações em leitos intensivos registrado neste ano – em 5 de fevereiro havia 590 gaúchos e gaúchas em estado grave por causa da doença – a redução é de 84,8%.

Rio Grande do Sul tem quase 3 milhões de pessoas com a dose de reforço atrasada

A melhora no cenário da pandemia em território gaúcho ocorre paralelamente ao avanço na vacinação contra o vírus no Estado. Conforme o vacinômetro da SES-RS, 92,8% da população vacinável (acima de cinco anos de idade), já recebeu ao menos uma dose do imunizante.

O percentual de cobertura vacinal primária (duas doses ou dose única) na população vacinável no Rio Grande do Sul é de 83,8%. O Estado mudou recentemente as orientações a respeito da vacinação, definindo que o esquema vacinal será considerado completo somente para aqueles que já tomaram a dose de reforço - 51% dos gaúchos aptos a serem imunizados já estão nesse grupo.

Os números são bons, no entanto, outros dados trazem preocupação. Um total de 726.594 pessoas estão com a segunda dose em atraso no RS. Em relação à dose de reforço, são 2.933.132 residentes no Estado com a imunização atrasada.