RS tem o menor número de internados em UTI por Covid-19 desde maio de 2020

A pandemia do novo coronavírus ainda faz vítimas no Rio Grande do Sul dois anos e dois meses depois de ter chegado por aqui. Somente nesta terça-feira (5), a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) computou 28 novos óbitos e 2.889 casos da doença entre os gaúchos. Entretanto, os indicadores da crise sanitária apontam para um cenário cada vez melhor. Nesta quarta-feira (6), o Estado tem 104 pessoas pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com a doença - o menor número desde o dia 6 de maio de 2020.

Naquela data, ainda no início da pandemia, eram 98 pessoas hospitalizadas em estado grave em razão da doença no RS. Nos últimos dez dias, diminuiu em 66 pessoas o total de internados em leitos intensivos – uma redução de 38,9%.

Internações por Covid-19 no Rio Grande do Sul

Se o comparativo for feito em relação ao último mês, a queda é vertiginosa. No dia 6 de março, eram 348 gaúchos e gaúchas hospitalizados em UTIs hospitalares por causa da Covid-19. Ou seja, no período, houve uma queda de 70,2%.

As internações em leitos clínicos também vêm em queda no Rio Grande do Sul, reforçando o quadro de perda consistente de força da pandemia. Nesta quarta-feira, são 225 pessoas hospitalizadas em enfermarias – ou seja, precisam de atenção médica, mas não apresentam quadro grave – no Estado. Há dez dias, esse número era de 267 (redução de 15,8%). Comparando a situação atual com a observada há um mês, quando eram 559 pacientes em leitos clínicos, a diminuição é de 59,8%.