Metade das crianças gaúchas ainda não foi vacinada contra a Covid-19

A cobertura vacinal de crianças entre 5 e 11 anos no Rio Grande do Sul ainda está distante dos outros grupos da população gaúcha, aponta o relatório de acompanhamento vacinal da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Em dois meses de campanha, 498.719 crianças, 51,7% do público total (964.273) desta faixa etária, receberam a primeira dose contra a Covid-19. Já em relação à segunda dose, devido ao menor tempo de intervalo decorrido, o número é ainda menor, apenas 6% do total. A vacinação infantil no Estado começou no dia 19 de janeiro.

Ainda segundo a secretaria, a população gaúcha de adolescentes, dos 12 aos 17 anos, já está 89,7% com a primeira dose, e 68,8% com a segunda. Entre a população adulta, com 18 anos ou mais, 96,8% já tomaram pelo menos a primeira dose, 91,3% a segunda, e 48,1% a de reforço.

Para a chefe da Vigilância Epidemiológica do Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul (Cevs-RS), Tani Ranieri, mais de um fator podem estar levando a esta baixa adesão à vacinação infantil. “A gente sabe que hoje tem dois grupos, o dos pais que acreditam na eficácia da vacinação e o dos que não acreditam, mesmo com todas as evidências científicas e estudos clínicos comprovando que as vacinas pediátricas são realmente seguras e eficazes”, afirma.

“Em razão do baixo número de casos em crianças durante o período inicial da pandemia, algumas pessoas ficaram com a impressão de que a Covid-19 não tem impacto tão grande no público infantil. Junto com algumas notícias falsas que foram direcionadas a essa faixa etária, fez com que alguns pais ficassem com receio de vacinar seus filhos, ou que achassem desnecessário”, acrescenta ela.

Para o médico Fabrizio Motta, supervisor médico do Controle de Infecção e Infectologia Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, a impressão que a Covid-19 não tem impacto significativo no público infantil não corresponde à realidade.

“Desde o início se comparou a evolução da Covid-19 nas crianças e nos adultos, e os dados de casos e óbitos de adultos foram estratosféricos, e os de crianças não tanto. Mas, se comparar as mortes anuais em razão da Covid-19 com outras doenças que já conhecíamos, como a gripe comum, por exemplo, a Covid-19 supera. Então, essa doença também tem um impacto muito significativo no público infantil, que deve sim ser protegido de todas as formas possíveis, incluindo com a vacinação”, destaca.