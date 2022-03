A prefeitura de Porto Alegre passa a adotar uso facultativo da máscara em ambientes fechados. A decisão foi divulgada no fim da manhã desta sexta-feira (18) após reunião liderada com prefeito Sebastião Melo, secretário da Saúde, Mauro Sparta, e outros secretários.

A cobertura vacinal foi um dos argumentos para embasar a nova medida, disse o prefeito. Uma nota técnica terá as orientações. Alguns segmentos vão ter a manutenção da proteção. Ainda haverá definição sobre a área da educação.

"Ficará mantida a obrigatoriedade no transporte coletivo e nos estabelecimentos de saúde. Os detalhes e recomendações estarão no decreto, que passa a valer a partir da publicação", disse Melo, em post em sua conta do Twitter sobre a nova orientação.