A máscara vai deixar de ser obrigatória em ambientes ao ar livre no Rio Grande do Sul. A decisão foi comunicada pelo Gabinete de Crise para o Enfrentamento à Covid-19 no RS em post no Twitter na tarde desta terça-feira (15).

"A definição acolhe entendimento do Comitê Científico", diz a nota. O comitê se reuniu nessa segunda-feira (14) e indicou a flexibilização. O decreto com a mudança será publicado até esta quarta-feira (16), quando a norma passa a valer, diz o gabinete.

O uso da máscara em ambientes públicos abertos está em vigor desde maio de 2020, dois meses após eclodir a pandemia no Brasil. A norma mais recente sobre o uso está expressa no decreto 55.882, de 15 de maio de 2021.

Porto Alegre liberou o uso obrigatório da proteção na sexta-feira passada (11). Logo depois, outras cidades passaram a seguir o exemplo e também retiraram a obrigatoriedade.