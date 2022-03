Debate sobre liberação de máscaras ao ar livre em Porto Alegre prossegue nesta sexta

possibilidade de flexibilização do uso de máscaras ao ar livre Após ouvir as considerações de especialistas em saúde e representantes de universidades e da Região Metropolitana de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (10), a prefeitura da Capital estenderá o debate sobre aà sua equipe técnica. Nesta sexta (11), a partir das 10h, o prefeito Sebastião Melo reúne secretários e assessorias para avaliar a viabilidade da medida.

O debate inicial, realizado de forma virtual na quinta, foi aberto pelo prefeito, diretamente de Brasília, e contou com a participação do prefeito em exercício Ricardo Gomes e dos secretários extraordinário para Enfrentamento da Covid-19, Cesar Sulzbach, e da Saúde, Mauro Sparta, que ouviram especialistas convidados e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Melo destacou que a gestão enfrenta a pandemia com responsabilidade, com foco no equilíbrio entre saúde e atividade econômica. “Em momentos cruciais, a Capital atuou de forma prudente e cancelou eventos de grandes aglomerações, como o Réveillon, o que não se viu no Litoral ou em outras regiões. Agora, felizmente, diante de um cenário de retração da pandemia e com ampla cobertura vacinal, chegou o momento de avançar na reflexão sobre as máscaras sem demagogia e ideologia, mas com base nos dados da saúde e na ciência”, disse o prefeito.

A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Lucia Pellanda, afirmou que a queda nos indicadores é uma boa notícia e que permite a possibilidade de flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. No entanto, reforça que pessoas não vacinadas e imunossuprimidas devem manter a proteção. Já em locais fechados, ela defende que o uso seja seguido. “Nos locais de trabalho as máscaras são muito importantes para evitar os surtos”, comentou.

Para o infectologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Alexandre Zavascki, a retirada da obrigatoriedade da máscara em locais ao ar livre deve ser avaliada e, só depois, avançar em outras flexibilizações, como ambientes fechados.

Segundo o professor Fernando Rosado Spilki, da Feevale, o atual momento da pandemia se deve à vacinação. Em Porto Alegre, por exemplo, 95,4% da população acima de cinco anos recebeu pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. “Ambientes em espaços abertos e sem aglomeração serão um alento. Por outro lado, é preciso educar as pessoas sobre a necessidade de uso (das máscaras) para a parcela que necessita de mais cuidados. A liberação em ambientes fechados deve ser olhado com muita cautela”, disse.

governador Eduardo Leite solicitou grupo científico se reúne O debate sobre a liberação das máscaras também avança em âmbito estadual. Nesta semana, oao Comitê Científico a elaboração de um estudo sobre o tema. O assunto já vem sendo tratado internamente por técnicos do governo, mas será intensificado nos próximos dias, quando opara deliberar a respeito.

Cenário atual

O coordenador da Vigilância em Saúde da Capital, Fernando Ritter, apresentou os dados epidemiológicos da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), houve redução de casos confirmados pela sexta semana epidemiológica consecutiva, com níveis equivalentes a abril de 2021 e setembro de 2020. A Região 10, composta por Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Viamão e Glorinha, apresenta a menor taxa de contaminação acumulada em sete dias, com 160 casos para cada 100 mil pessoas. A média do Estado é de 300.

Os pronto-atendimentos registraram ainda queda de procura por quadros gripais, assim como os leitos de enfermaria e internações em UTI. “Os surtos em escolas também reduziram significativamente. Nesta última semana, foi registrado apenas um, menor número desde o início do ano passado”, completou Ritter.

O prefeito em exercício Ricardo Gomes destacou que a troca de informações é fundamental para a prefeitura ter um cenário completo e bem desenhado para a tomada de decisão. “Passamos por momentos muito distintos desde o início da pandemia e entendemos que esta é a oportunidade ideal para discussão. Nosso desejo é retornarmos a vida cotidiana mais perto da normalidade”, ressaltou.

Também participaram o médico do Hospital São Lucas da PUC, Fabiano Ramos, o médico e pró-reitor de Inovação da UFRGS, Geraldo Jotz, a secretária adjunta da Saúde de Viamão, Michele Galvão, entre outros.