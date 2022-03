Rio Grande do Sul ultrapassa 38,5 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou mais 55 novos óbitos de Covid-19 nesta terça-feira (8), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o número total de mortes causadas pelo vírus chegou a 38.552. O Estado é o quinto no Brasil a ultrapassar a marca de 38,5 mil mortes durante a pandemia, após São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Também foram registrados 6.390 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul, ainda conforme a Secretaria Estadual da Saúde. O número total de casos registrados chegou a 2.192.155, sendo o Estado o quarto do país que mais teve registros da doença, atrás de São Paulo, com 5,06 milhões, Minas Gerais, com 3,23 milhões, e Paraná, com 2,36 milhões.

O índice de mortalidade da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 338,9 a cada 100 mil habitantes. O número total de recuperados da doença é de 2.125.437, aproximadamente 97% de todos os casos. Outros 28.046 pacientes, cerca de 1%, ainda estão em acompanhamento. Assim, a taxa de letalidade está em torno de 2%. O índice de incidência da Covid-19 no Estado é de 19.267,9 a cada 100 mil pessoas morando no território gaúcho.