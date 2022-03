Covid-19: Porto Alegre realiza vacinação em oito locais no sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19 em oito locais neste sábado (5). Para pessoas acima de 12 anos, a imunização ocorre no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h, para primeira, segunda, terceira e quarta dose, além da dose de reforço da Janssen.

Dia C da Vacinação Infantil Já para as crianças, será realizada a segunda edição do, com aplicação das doses em sete escolas das redes municipal e estadual, das 9h às 15h. Promovida pelas secretarias municipais de Saúde e Educação, a iniciativa tem o objetivo de imunizar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19.

A aplicação da segunda dose está disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 8 de janeiro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 5 de fevereiro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A dose de reforço é destinada para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a D2 de qualquer imunizante até 5 de novembro (quatro meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 5 de fevereiro (28 dias).

Já a dose de reforço da Janssen estará disponível para pessoas vacinadas com a D1 até 5 de janeiro (dois meses). Para receber a D3 ou dose de reforço da Janssen, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação.

Enquanto a quarta dose é aplicada em imunocomprometidos acima de 18 anos vacinados com a D2 até 5 de novembro (quatro meses). Para receber a terceira ou quarta dose, imunocomprometidos devem apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

A Capital também irá realizar o atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19 - febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular. Sintomáticos podem buscar o serviço em um dos pronto-atendimentos ou na UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Vacinação e atendimento em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (5):

Vacinação pessoas acima de 12 anos, das 9h às 16h:

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831, bairro Farroupilha)

Vacinação crianças, das 9h às 15h:

EMEF Presidente João Belchior Marques Goulart - rua João Luiz Pufal, 100 - Vila Elizabeth - Sarandi

EMEF Wenceslau Fontoura - rua Irmã Inês Faveiro, s/n - Mário Quintana

EMEF Saint Hilaire - rua Gervázio Braga Pinheiro, 427 - Parada 18 - Lomba do Pinheiro

EMEF Lidovino Fanton - rua Manoel Faria da Rosa Primo, 940 - Restinga Velha

EMEF Chapéu do Sol - rua Gomercindo de Oliveira, 115 - Chapéu do Sol

EMEF Profº Gilberto Jorge Gonçalves da Silva - rua Morro Alto, 433 - Aberta dos Morros

EEEF Profª Leopolda Barnewitz - rua João Alfredo, 443 - Cidade Baixa

Prontos Atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19: