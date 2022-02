Governo do RS pede mobilização na vacinação de crianças em Dia C neste sábado

Fabrine Bartz

Com a adesão à vacinação infantil em baixa no Rio Grande do Sul, o governo do Estado fez uma live nesta quinta-feira (17) chamando para o Dia C da vacinação, que ocorre em todo o RS neste sábado (19). Na ocasião, o governador Eduardo Leite, a secretária adjunta de saúde, Ana Costa, e a chefe da divisão epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, explicaram os números de imunizações e o funcionamento da ação.