Porto Alegre terá dia C da vacinação infantil contra a Covid-19 no próximo sábado

Para ampliar o público na faixa de 5 a 11 anos já imunizado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a prefeitura de Porto Alegre, através das secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Educação (SMED), irá promover no próximo sábado (19) o Dia C da vacinação infantil. A atividade está programada para acontecer em sete escolas, das 9h às 15h, com a aplicação do imunizante pediátrico da Pfizer.

Segundo a prefeitura, a ação recebeu o nome de Dia “C”, de criança, em analogia ao famoso dia “D” da vacinação. O evento foi pensado como uma forma de incentivar o retorno seguro às aulas. Os alunos do Ensino Fundamental da rede municipal retornam na segunda-feira (21) às atividades. “O início do ano letivo acaba favorecendo a exposição ao vírus. Por isso é preciso que as crianças retornem com o máximo de segurança possível”, destaca a diretora de Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer.

As equipes da saúde e da educação preparam brincadeiras e atividades lúdicas para entreter as crianças no momento da vacinação. “O ambiente descontraído ajuda a criança a desvincular a vacina ao medo da injeção”, acrescenta Caroline.

Confira os locais de Vacinação no dia “C” da vacinação infantil: