RS têm o sétimo dia seguido de queda nas internações clínicas por Covid-19

A disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus elevou os números diários de contaminações, óbitos e internações em razão da Covid-19 no Rio Grande do Sul neste início de 2022. A boa notícia neste início de semana é que, pelo sétimo dia seguido, o RS registra redução nas internações em leitos clínicos causadas pela pandemia.

Após ter chegado a 141 pacientes internados com a doença em leitos clínicos no Estado no dia 27 de dezembro do ano passado, os hospitais gaúchos viram uma onda de hospitalizações lotar suas enfermarias, fazendo com que o número chegasse a 1.400 internações em 2 de fevereiro.

Nesta terça-feira (15), o número apontado pela Secretaria Estadual da Saúde é de 1.061 pacientes internados em enfermarias. Na segunda-feira (14), o número era de 1.079, enquanto, no domingo (13), havia 1.132 pessoas internadas no Estado em leitos clínicos.

Internações por Covid-19 em leitos clínicos no RS

No caso das internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), o cenário não é tão animador assim. Nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul tem 575 pessoas hospitalizadas em situação grave em razão do novo coronavírus. Na segunda-feira, eram 583, mas, no domingo, eram 570. No sábado, eram 560 internados em leitos intensivos com a doença no Estado.

Conforme a SES-RS, o percentual de ocupação das UTIs no RS é de 63,3%. Nesta segunda-feira, o Estado registrou 15.329 novos casos, além de 79 mortes causadas pela Covid-19.