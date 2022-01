De 525 testes neste domingo em postos de saúde de Porto Alegre, 42% deram positivo

O domingo (30) de atendimento a pessoas com sintomas gripais em postos de saúde de Porto Alegre foi de movimento. Pelas três unidades em funcionamento (Navegantes, Santo Alfredo e Tristeza), passaram, entre 9h e 16h, 579 pessoas. Dessas, 525 realizaram testes rápidos de antígeno e 219 tiveram resultado positivo, o equivalente a 42% do total. O ponto de maior movimento foi a unidade de saúde Tristeza, com 245 atendimentos e 219 testes rápidos realizados.

Os testes foram ofertados para quem apresentava ao menos dois sintomas da Covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passaram por avaliação clínica nos próprios locais.

Nesta segunda-feira (31), a testagem rápida de antígeno poderá ser realizada em qualquer uma das 133 unidades de saúde, no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na rua Sarmento Leite, 425, das 9h às 17h, ou na unidade móvel, que estará na Ilha do Pavão (rua A, 45 - Ilha do Pavão, bairro Arquipélago), das 9h às 16h.