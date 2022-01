Porto Alegre ganha site dedicado à vacinação infantil contra a Covid-19

Entrou no ar nesta quarta-feira (26) um site dedicado à vacinação infantil contra a Covid-19 na Capital. Na página, é possível fazer download do certificado de membro da Liga da Saúde, revista digital com a história dos super-heróis, além de desenhos para colorir e outros jogos.

“Os certificados e folhas de colorir já são oferecidos às crianças que vão até os pontos de imunização. Mas também disponibilizamos no site para que os pais possam fazer download e as crianças possam se divertir em casa”, destaca a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer.

No site, também há seção de perguntas e respostas com as principais dúvidas relacionadas à vacinação infantil, e outra com os principais locais de vacinação. Para conferir mais sobra a vacinação infantil, os usuários devem acessar o link https://prefeitura.poa.br/vacinainfantil.