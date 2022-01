Em Porto Alegre, risco de internação por Covid-19 em UTI é 16 vezes maior em não vacinados

O risco de internação em leito de UTI de uma pessoa com esquema vacinal incompleto contra Covid-19 é 16,4 vezes maior do que o de uma pessoa com vacinação completa, segundo os dados do Sivep/Gripe, sistema de informações do Ministério da Saúde que registra os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Este é o resultado de análise feita pela Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, divulgado nesta quinta-feira (20).

primeiro caso O estudo considerou a internação de 121 pessoas por SRAG com Covid-19 confirmada, das quais 49 precisaram de internação em UTI, entre 5 de dezembro de 2021 e 15 de janeiro. O período inicial coincide com o início da circulação da variante Ômicron na Capital, sendo que ofoi confirmado em 10 de dezembro de 2021.

A análise também mostra que o risco de internação em leito clínico de uma pessoa com esquema vacinal incompleto contra Covid-19 é 11,6 vezes maior do que o de uma pessoa com o esquema completo.

Segundo anunciado pela prefeitura, dos 121 casos encontrados no sistema, 28 eram de pessoas que não tinham nenhuma dose ou estavam com esquema incompleto e precisaram de leito de UTI. O município salienta que, nesta quinta, apenas 91.084 (7,5%) pessoas estão com esquema incompleto no município de Porto Alegre. O que significa que a chance de internação em leito de UTI nesse grupo é de uma pessoa para cada 3.253, enquanto a chance de uma pessoa com esquema completo é de uma para cada 53.346 pessoas.