Saúde distribui 59 mil doses para vacinação de crianças no RS

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) distribuirá, entre segunda (17) e terça-feira (18), as 59,1 mil doses de vacinas da Pfizer contra o coronavírus para uso pediátrico (crianças de cinco a 11 anos) recebidas do Ministério da Saúde na sexta (14). Todo o lote será enviado às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) via terrestre.

Durante o final de semana, equipes da SES trabalharam na separação das doses. A quantidade que irá para cada município já está definida. Aplicação inicia-se na quarta-feira (19), simultaneamente, em todo o Rio Grande do Sul.

O governo do Estado capacitou e certificou vacinadores, além de avaliar, junto com os municípios, os planos de operacionalização locais. Tudo para garantir atendimento qualificado, com segurança e planejamento, na aplicação das vacinas pediátricas. Com isso, todas as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) serão seguidas.