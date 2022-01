Imbé alerta para aumento de casos da variante Ômicron e de síndrome gripal

Imbé intensifica o alerta sobre o aumento de casos de infectados pela variante Ômicron do coronavírus. De acordo com o secretário da Saúde do município litorâneo, Tierres Emerim da Rosa, só na última sexta-feira (14), a policlínica central, localizada na cidade, atendeu 297 pessoas e realizou ao redor de 250 testes da Covid-19 e, deste número, 89 deram positivo.

O secretário explica que o município tem reiterado o pedido para que a população obedeça às normas sanitárias vigentes, como o uso de máscaras, o uso do álcool em gel e que evite as aglomerações. Emerim diz que é muito difícil fazer com que todos cumpram as regras. Ele comenta que as pessoas ficaram por um período muito grande fechadas em suas casas e agora elas acham que a pandemia acabou e podem fazer tudo. “Agora o resultado está aí, mas a vacina está aí e a ciência funciona”.

Cerca de 30 funcionários públicos do município estão afastados devido à Covid-19, o que torna a atividade bem mais complicada. “Nós estamos trabalhando em nosso ponto de coleta na policlínica central, bem como, no atendimento médico”, cita. Ele explica que a vacinação segue forte e, durante toda a semana passada, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) trabalham na testagem e no atendimento médico à população e aos veranistas.

O secretário lembra que graças à vacina, Imbé não vive o que viveu no verão passado, quando a policlínica central estava com um acúmulo de pessoas no local na espera de internação hospitalar. “Dentro da policlínica central, que é uma unidade de pronto atendimento, nós tivemos mais de 20 pacientes à espera de internação, sendo que 10 deles, aguardando as UTIs hospitalares e hoje a gente não vive mais esta realidade”, lembra.

Emerim, porém, se mostra preocupado com o quadro de saúde no município, uma vez que, antes eram menos de 40 pessoas atendidas com síndrome gripal e agora este número está na casa dos 300 atendimentos. Hoje, conforme o secretário, o atendimento foi reforçado, antes ele era feito por um médico, um enfermeiro e dois técnicos e hoje são três médicos, dois enfermeiros e oito técnicos, 24 horas por dia. No sábado (15), o atendimento médico foi realizado na policlínica central, além da “Casa da Saúde” à beira mar. Os demais postos funcionam de segunda a sexta-feira.

A “Casa da Saúde”, de acordo com Emerim, está atendendo pelo segundo final de semana à população do município e também os veranistas. “No primeiro final de semana a Casa da Saúde teve muita procura pela vacina. É só chegar e se vacinar, não necessitando o comprovante de endereço, porém, é preciso fazer o cadastramento no site da prefeitura”, destaca. A vacinação ocorre no sábado e no domingo, das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min, na avenida Santa Rosa e esquina à beira mar.