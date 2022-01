Brasil tem 144,9 milhões de pessoas com duas doses da vacina contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com duas doses contra a covid-19 no Brasil chegou a 144,9 milhões, o equivalente a 67,63% da população total. Nas últimas 24 horas, 137.651 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa divulgados nesta quarta-feira, 12. Entretanto, 13 Estados não atualizaram os dados da vacinação.