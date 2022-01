RS registra 10,5 mil novos casos de Covid-19 em 24h

A onda de novas contaminações causadas pela variante Ômicron do vírus Sars-Cov-2 já pode ser considerada um tsunami. Nesta quarta-feira (12), a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) registrou um total de 10.594 novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Em comparação com o primeiro dia útil de 2022, 3 de janeiro, o aumento nas contaminações diárias é de 673,2% - de 1.370 para 10.594. Atualmente, conforme a SES-RS, há 49.029 gaúchos com a infecção ativa e em acompanhamento. Além disso, mais cinco óbitos foram registrados nesta quarta-feira no Estado, totalizando 36.502 vítimas fatais da pandemia no Rio Grande do Sul.

O Estado também registrou um crescimento nas internações causadas pela Covid-19. O aumento na quantidade de pessoas hospitalizadas é consideravelmente menor do que o visto nas contaminações, mas, ainda assim, liga um alerta.

Nesta quarta-feira, 182 pessoas com diagnóstico confirmado para a doença estavam internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) no RS. Além delas, outras 138 pessoas com suspeita de infecção pela Covid-19 também estavam em leitos intensivos. Em comparação com o dia 3 de janeiro, o aumento nas internações confirmadas em UTI foi de 22,1%.

Já em relação aos leitos clínicos, havia 354 pacientes hospitalizados nesta quarta-feira no Estado. O aumento nesse caso em relação ao começo do ano é bem maior. No dia 3 de janeiro, eram 155 pessoas em enfermarias com a doença no RS. Ou seja, houve um aumento de 128,3%.